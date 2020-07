«Ci sono i calabresi. I pezzi grossi»: Repubblica scrive oggi che un filone dell’inchiesta sui carabinieri della caserma Levante di Piacenza è finito, per competenza, alla direzione distrettuale antimafia di Milano. Agli atti c’è un’informativa della Guardia di Finanza che ricostruisce i traffici tra Giuseppe Montella e un fornitore di droga. E il deposito di Gaggiano nell’hinterland milanese dove il carabiniere, secondo l’accusa, andava a ritirare personalmente la droga.

I carabinieri della caserma Levante di Piacenza e la pista dei legami con la ’ndrangheta

Il quotidiano spiega che secondo gli investigatori proprio quel deposito sarebbe gestito da persone molto vicine alle ’ndrine della Locride, in particolare a un calabrese di Platì:

Il 23 febbraio scorso — si legge nelle carte dell’inchista — Montella è in auto con Daniele Giardino. I due hanno comprato 35 mila euro di droga dai calabresi e non hanno pagato il saldo. E non possono nemmeno farlo, perché non hanno il denaro. Giardino è preoccupato e Montella prova a tranquillizzarlo. «Abbiamo preso roba e non l’abbiamo mica pagata… ai calabresi, coi pezzi grossi…», insiste però l’amico che conosceva i soggetti meglio dell’appuntato.

Quando scoprono la microspia nella macchina di Giardino, i due capiscono due cose: la prima che c’è un’indagine, circostanza della quale Montella non si preoccupa troppo. La seconda che Giardino è bruciato, non può più andare dai calabresi. «Bisogna trovare un altro sistema — diceva — con il Covid non ti puoi muovere… la pagheremo di più. Serve un altro che viene da Milano e ce la porta fino a qua, capito?», lo si sente dire al telefono. «Montella — scrivono i pm — aveva proposto a Giardino di ingaggiare un corriere di sua conoscenza per inviarlo a ritirare la droga dai calabresi». Ipotesi sfumata perché con “i calabresi” era ammesso soltanto Giardino.

In attesa degli esiti del nuovo filone di inchiesta, la procuratrice Grazia Pradella e i suoi sostituti stanno analizzando i documenti sequestrati nella caserma. E verificando le dichiarazioni degli indagati. Intanto, spiega il Corriere della Sera, l’indagine ha puntato su chi sapeva ma ha taciuto:

Nella caserma Levante, ma anche nella compagnia, negli anni sono transitati parecchi carabinieri, graduati e ufficiali. È a chi è stato zitto che puntano gli sviluppi dell’inchiesta della Procura diretta da Grazia Pradella. Alcuni indagati, infatti, lavorano a Piacenza da una decina di anni, come Montella e Marco Orlando, che ha comandato la Levate prima di finire ai domiciliari. Da prima, cioè, dei reati del capo di imputazione che partano solo dal 2017. Ieri è stato anche il giorno dell’insediamento a Piacenza della nuova linea di comando nei carabinieri. «Il mio obiettivo personale, è di guadagnare la fiducia giorno per giorno», dice il colonnello Paolo Abrate, il nuovo comandante provinciale. Il quale subito mete in chiaro: «Non sono uno che guarda alla statistica»

La trans e i rapporti non protetti

E mentre l’ex fidanzata di Giuseppe Montella ha parlato di una denuncia per stalking e della strana comparsa dei commilitoni di Peppe nella storia, La Stampa racconta oggi altri dettagli sugli arresti e sulla escort trans

Un esempio del “metodo Montella ” per far salire la statistica dei fermi è raccontato da Gianmario Disingrini, 37 anni e un osservatorio speciale: abita a 100 metri dalla Caserma di via Caccialupo. Nove anni fa l’appuntato l’ha fermato per due volte e per due volte è stato preso a botte. «In città ci conosciamo tutti e Montella in quel periodo mi prese di mira: nel 2011 mi ferma per un alcool test, mi porta in caserma e mi sottopone al palloncino prendendomi a sberle e minacciandomi. Per fortuna il tasso alcolemico è appena superiore a 0,5 grammi per litro e me la cavo con la faccia gonfia e la patente sospesa per 2 mesi». Disingrini non è un pusher, non ha precedenti per droga e non frequenta cattive compagnie. All’epoca aveva 28 anni, un lavoro da autista e pochi grilli per la testa. Una domenica mattina rientra ubriaco dopo la discoteca e rincontra il suo aguzzino.