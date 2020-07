L’ex fidanzata di Giuseppe Montella e la denuncia per stalking

Repubblica racconta oggi una storia che riguarda una ex fidanzata del carabiniere della caserma Levante di Piacenza: tra il 2012 e il 2013 è stata la fidanzata di Giuseppe Montella. Sullo smartphone conserva ancora decine di messaggi con lui e con gli altri militari. I numeri di telefono corrispondono a quelli degli indagati:

«Peppe, Falanga e Salvo (gli appuntati scelti arrestati una settimana fa, ndr) me li ricordo bene, erano sempre insieme, come fratelli. Si scambiavano anche le donne… si sentivano i padroni della città», racconta Sandra, seduta al tavolo di un bar di Piacenza. «Io sono stata solo con Peppe». È una storia articolata, questa che Sandra ha deciso di consegnare a Repubblica, documentandone i passaggi con i messaggi sul telefonino. Che parte con una denuncia per stalking, e diventa altro. E la cui fondatezza, proprio in queste ore, è sottoposta al vaglio dei finanzieri. Sandra, dopo due anni di amicizia, si fidanza con Montella. Ma la relazione prende subito una piega fastidiosa. «Mi chiedeva in continuazione soldi, erano la sua unica fissazione. Frequentavo quella caserma, sì. Facevamo feste, ma di droga non ne ho vista».

Le pretese di Montella si fanno sempre più esose. Un telefonino, un tablet, addirittura una moto Ducati. «Ero appena maggiorenne, dovevo badare a mio figlio, come facevo?». La relazione finisce, detta di Sandra, quando lui le svuota il conto in banca. «C’erano 13 mila euro. Gli ho dato il pin del bancomat per fare la spesa, e lui a poco a poco ha preso tutto». A questo punto Sandra mostra una chat datata 7 ottobre 2013, alle 7.17 del mattino. «Alle 8.45 sono fuori dalla caserma, o mi porti la mia roba o entro dentro x prendermela». Risposta di Montella: «Non ti do assolutamente nulla, come hai ben scritto le hai regalate. Sei davvero vergognosa». La relazione si chiude così: malissimo.