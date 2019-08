Il carabiniere che invita a “mirare bene” mentre lanciano gavettoni a Salvini

Il video di Localteam che ieri ha fatto il giro dell’Internet è quello in cui si vede, durante la protesta organizzata dai grillini contro Matteo Salvini a Castel Volturno, un carabiniere che incita i manifestanti a “mirare bene” durante il lancio perché evidentemente i gavettoni non sono andati a segno. Il militare sta evidentemente scherzando per sciogliere la tensione ed evitare guai peggiori, infatti dice: “La volete fare finita? Almeno mirate bene”

ZARvini a #Castelvolturno viene contestato al suo arrivo. Il vincitore assoluto della contestazione è un carabiniere che invita i contestatori a mirare bene.#almenomiratebene pic.twitter.com/jalKGRQWBl — Il Reddito Di Cittadinanza (@DiReddito) August 15, 2019

Ieri due gruppetti contrapposti di sostenitori e contestatori del ministro dell’Interno Matteo Salvini, in tutto una cinquantina di persone, si sono fronteggiati all’esterno della Scuola forestale dei carabinieri di Castel Volturno, dove si è svolto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal titolare del Viminale. Ai contestatori che gridavano “Buffone buffone” al ministro hanno risposto i suoi sostenitori con il coro “Salvini Salvini”. Uno dei manifestanti che esibiva uno striscione è stato fermato e portato negli uffici della Polizia di Stato, adiacenti alla Scuola, per essere identificato. Evidente tra la folla la polemica in relazione alla crisi di governo.

