Salvini contestato a Castel Volturno dai grillini

Oggi Matteo Salvini si recherà a Castel Volturno in provincia di Caserta e nel frattempo sono partite scintille all’esterno della Scuola Forestali Carabinieri della cittadina in provincia di Caserta dove è atteso il ministro dell’Interno per un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli scontri, per ora solo verbali, sono tra un gruppo di sostenitori del leader della lega e un altro gruppo di persone giunte sul posto per contestarlo.

Salvini contestato a Castel Volturno

All’arrivo di alcune auto delle forze dell’ordine, probabilmente scambiate per quelle che porteranno sul luogo Salvini, sono scattati i cori ‘Matteo, Matteo’ da un lato e ‘buffone, buffone’ dall’altro. I due gruppi sono stati tenuti lontani l’uno dall’altro da Carabinieri e Polizia per evitare contatti. Localteam sta mostrando le immagini della contestazione in diretta mentre Salvini deve ancora arrivare.

Sono stati intanto annullati gli altri incontri del vicepremier sia sul lido a Castel Volturno e sia la sera a Baia Domizia. Ufficialmente per impegni di lavoro a Roma. Ma Salvini dovrebbe tenere una conferenza stampa alla fine del comitato.

