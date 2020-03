La candela della speranza su Whatsapp per sconfiggere il Coronavirus (e la bufala del rito satanico)

Circola su Whatsapp una catena di messaggi che invita a mettere una candela per 24 ore alla foto del profilo per tutti i malati di Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Lo status recita: “Togli per il momento la foto del tuo profilo e metti quella della candela della speranza, inviala a tutti i tuoi amici così per 24 ore abbiano lo stesso profilo per tutti i malati del Covid-19 e così alla fine vedremo quante candele sono state accese”.

Ovviamente è evidente la fonte (generazionale e culturale) da cui muove la catena:

La parte curiosa della questione è che subito dopo la partenza della catena ne è partita un’altra che voleva dissuadere dal sostituire la foto profilo con la famosa foto della candela perché si tratterebbe di un rito satanico: “Messaggio cristiano urgente importante – Cancellate subito tutte le candele che avete messo nei social. E’ un rito satanico: il 24 marzo è la festa della bestia e si prepara con l’accensione di una candela il 23 sera. Avvisate quanti hanno pubblicato l’immagine di una candela accesa. Grazie”.

In realtà però il Calendario demoniaco, almeno secondo gli esperti, non prevede alcun anniversario per il 23-24 marzo:

31 ottobre: è il Capodanno di Satana, notte di Sabba e di inizio del nuovo anno. In questa occasione si svolgono molte cerimonie di propiziazione, poiche si ritiene che questa sia la notte in cui ogni richiesta verrà esaudita. 21 dicembre: prima notte di Tregenda, durante la quale i riti demoniaci si mescolano con quelli pagani precristiani. 2 febbraio: è la notte di Candelora, con un Sabba dedicato alla consacrazione delle candele e dei lumi che verranno utilizzati nei riti dei mesi successivi. Ma è anche la notte nella quale gli apprendisti stregoni hanno la loro cerimonia di iniziazione. 21 marzo: altra data importante, quella dell’equinozio di primavera, che si festeggia con la seconda notte di Tregenda. 30 aprile: segna l’inizio dell’estate esoterica, con il Sabba dedicato ai riti propiziatori all’accumulo di denaro e al successo. 24 giugno: terza notte di Tregenda, con riti di protezione per gli aderenti alla setta e lancio di anatemi e malefici contro i nemici.

Posto quindi che alla fine ciascuno è libero di credere a ciò che vuole, non c’è nulla di satanico nel mettere la famosa candela.