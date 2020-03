Il campionato senza vincitori in caso di stop per Coronavirus

Un’ipotesi raggelante: in caso di stop al campionato per il Coronavirus lo scudetto quest’anno potrebbe finire per non essere assegnato. Guglielmo Buccheri su La Stampa oggi spiega cosa potrebbe succedere:

Il punto di partenza è il seguente: mai un campionato a girone unico è stato sospeso prima del traguardo. E la più immediata conseguenza è che non esiste un passaggio, norme alla mano, dove si possa trovare la strada giuridica da seguire per assegnare il titolo in caso di interruzione delle attività. In queste ore, la partita a tre fra Lazio, Juve ed Inter si è spostata proprio sul campo, inedito, delle previsioni con l’unico risultato di confezionare una lunga striscia di notizia false. C’è chi si è iscritto, o ha fondato, il partito che assegnerebbe lo scudetto riavvolgendo il nastro fino all’ultima giornata di campionato con le dieci gare in agenda tutte disputate: linea di confine il 15, 16 e 17 febbraio, la tappa in cui la Juve ha vinto con il Brescia e la Lazio ha superato l’Inter nello scontro diretto disegnando una classifica con i bianconeri avanti di un punto sui capitolini e di tre sui nerazzurri. E c’è il fronte di chi racconta di uno scudetto da assegnare prendendo per buona la graduatoria così come è stata definita dopo metà percorso, con la Juve a quota 48, l’Inter a quota 46 e la Lazio a 43.

A quel punto alla FIGC spetterebbe di indicare la nuova via d’uscita, compresa la possibilità di non assegnare il titolo. L’unico obbligo sarebbe quello di ufficializzare una classifica finale da consegnare all’Uefa per permettere ai nostri club di partecipare alle coppe europee. Ma senza un vincitore. O con uno scudetto di cartone.