De Luca anticipa Speranza e annuncia la Campania zona rossa

La conferenza in diretta Facebook in cui annuncia anche lo studio per la produzione di un vaccino in Campania

Lo aveva anticipato ieri il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e oggi, prima ancora dell’ordinanza del Ministro della Salute, Vincenzo De Luca annuncia la Campania zona rossa. Il Presidente, nel corso della sua classica diretta Facebook, ha parlato della situazione epidemiologica decisamente peggiorata nel corso delle ultime settimane. I numeri (dai contagi ai ricoveri, fino alle terapie intensive) sono in rapido e costante peggioramento. Per questo motivo saranno inasprite le misure di contenimento.

Campania zona rossa, l’annuncio di Vincenzo De Luca

“Come era ampiamente prevedibile, ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere. La ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile – ha detto Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook -. Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in particolare al Cardarelli. Occorre prendere misure eccezionali”. Parole che trovano conferma anche nel report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che ha inserito la Campania tra le sei Regioni a rischio più alto.

E le responsabilità, secondo il Presidente campano, sono ben evidenti. “È colpa dei comportamenti scorretti che abbiamo registrato in queste settimane, non solo perché si è determinato un clima di rilassamento generale. In alcuni fine settimana avevamo addirittura le spiagge gremite, sembrava di essere a ferragosto, ma perché in tanti quartieri e territori, affianco ad atteggiamenti di scorrettezza, abbiamo registrato la mancanza assoluta di controllo”. E questo secondo De Luca, non è un tema solamente campano, ma diffuso in tutto il Paese.

I vaccini e il piano per produrli in Campania

Le stoccate non sono mancate. Nel corso della sua diretta Facebook, oltre ad annunciare la Campania zona rossa, De Luca ha sottolineato come la sua Regione concluderà la campagna vaccinale del personale scolastico mercoledì 10 marzo, mentre la Lombardia la deve ancora iniziare (partirà lunedì 8 marzo). E, sempre parlando di vaccini, ha spiegato come la sua intenzione si quella di produrre i sieri nei territori della sua Regione: “Ci sono aziende farmaceutiche che possono attrezzarsi, con l’aiuto della Regione, con un aiuto finanziario anche rilevante, con le tecnologie necessarie, bioreattori in modo particolare, per l’infialamento del vaccino e la distribuzione del vaccino. È un’operazione che richiederà non meno di 4 mesi dal momento in cui dovessimo stipulare un accordo con aziende in grado di produrre nel nostro territorio il vaccino, ma stiamo lavorando in questa direzione”. Insomma, un piano che non sarà immediato.

(foto di copertina da pagina Facebook di Vincenzo De Luca)