Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Quindici

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Bonino [sbuffa]: Basta con questa compagna littoriale, ho bisogno di panni nuovi.

Collaboratore [sollecito]: Siamo già in un negozio di abbigliamento, onorevole.

Bonino: Ah! Ma tu pensa.

Commessa: Come posso servirvi?

Bonino [dubbiosa]: Uhm… Credo… Nelle forme acconce al suo liberamente scelto e siglato rapporto di servitù e sottomissione…

Commessa [non capisce]: Prego?

Collaboratore: Vorremmo una blusa turchese con maniche a sbuffo, una gonna tortora plissettata, camicia bianca con motivo tradizionale cosacco.

Commessa: Perfetto.

Bonino: Adesso sediamoci qui in attesa che gli iloti producano.

Commessa: Ecco qui [consegna i panni]. Vuole provarli?

Bonino [stupefatta]: Siete già qui? Aveva ragione Häßler, viviamo nel migliore dei mondi possibili.

Collaboratore: Metta tutto sul conto del Partito Socialista Europeo.

Bonino: Lol.

Collaboratore: Lolololol.

Bonino [al collaboratore]: Dalle del pane secco, contratta una prestazione sessuale, mi pare una ragazza in gamba.

Collaboratore [sussurra]: Ha già il suo stipendio.

Bonino: ?

Collaboratore: La pagano per il suo lavoro!

Bonino [sgomenta]: Chi?

Collaboratore: Il padrone del negozio.

Bonino: Ma allora siamo nel socialismo!

Commessa: Buona giornata signori!

Bonino: Arrivederci! [tra i denti] Ladra.

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —