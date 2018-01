Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Quattro

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Civati: E poi le piste per le macchinine devono superare la concezione gender-oriented…

Grasso [a un collaboratore, mormorando]: Sai qual è il grosso problema?

Collaboratore: Il problema?

Grasso: I dialoghi.

Collaboratore: I dialoghi?

Grasso: Delle serie tv!

Collaboratore: [finge di aver capito] Aaah!

Civati [sullo sfondo]: Inoltre dovremmo prendere esempio dai liberal statunitensi e parlare principalmente di cazzate.

Grasso: I dialoghi delle serie tv italiane. Mancano di credibilità! Non scorrono, non colpiscono, sono posticci e mai efficaci. A me pare una cosa così chiara ed evidente che non capisco perché nessuno vi metta rimedio.

Collaboratore: Nessuno!

Grasso: Io per esempio credo di essere bravo. È una cosa che ho sempre saputo fare, scrivere, e anche interpretare, copiare, sognare la realtà… I miei dialoghi, ne sono certo!, non avrebbero quel tono stantio che inficia la validità di tante opere. Ma posso cambiare lavoro adesso? Ficcarmi in una nuova carriera, alla mia età? Quanti anni ho, quarantasei?

Collaboratore: Settantatré, presidente.

Grasso [sconvolto, prorompe in un mugolio]: Mio dio! Settantatré! Ma che cosa ho fatto della mia vita? L’unica che mi è stata data! Ed è già al termine!

Civati: I diritti-doveri dei vertebrati!

Copertina: El GiVa

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —