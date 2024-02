AI: le Camere di commercio chiamano all’appello le startup innovative

L’arrivo a sorpresa dell’AI generativa sui nostri computer, e ora anche sui nostri smarthphone, ha fatto fare a tutti un salto in avanti nel territorio delle nuove tecnologie digitali. In pochissimo tempo abbiamo visto innalzarsi il livello delle nostre aspettative sulle applicazioni che ne potranno derivare e persino su quelle che già usiamo. Se fino ad ora eravamo disponibili ad avere pazienza con un assistente virtuale approssimativo, ora pretendiamo che riesca ad avere con noi una conversazione contestualizzata e a tratti quasi-umana.

In risposta a questa brusca accelerazione del presente digitale, il riflesso condizionato della cultura europea delle regole ha dato avvio ad un processo che sta portando rapidamente alla definizione di un quadro normativo (si spera) sufficientemente robusto per governare questi fenomeni. E mentre i big player non si fermano nello sviluppo dei loro piani per guadagnare nuovi spazi di mercato, appare sempre più chiaro che anche la Pa deve saper giocare d’anticipo su questo terreno.

Data-Driven Innovation: Camere di Commercio e Startup insieme per un’Italia Digitale

Lo hanno capito le Camere di commercio italiane che, di recente, hanno chiamato all’appello la comunità delle startup e PMI innovative per sviluppare insieme progetti basati sull’uso di tecnologie che vanno dall’AI al Machine Learning passando per l’Analisi Predittiva per efficientare i processi con cui vengono svolti i servizi alle imprese e valorizzare i Big Data contenuti negli archivi camerali. La “Call” (come viene chiamata nel gergo dell’innovazione) è partita il 16 gennaio e si concluderà il 19 febbraio con la selezione dei dieci migliori progetti che, successivamente, verranno presentati nel corso di un evento – “Innovation Day” – durante il quale le migliori startup selezionate avranno l’opportunità di presentarsi davanti ai referenti degli stakeholder del sistema camerale, oltre che ad esperti di settore, per illustrare i propri progetti.

L’iniziativa è promossa da Unioncamere e InfoCamere con la collaborazione di The Doers, la società di consulenza di Open Innovation di Digital Magics (l’incubatore leader in Italia negli investimenti in fase early-stage di startup digitali). La Call è rivolta a tutte le startup e PMI innovative che siano in grado di fornire tecnologie per la digitalizzazione e automazione dei processi, con l’obiettivo di efficientare e rendere più agili e produttive sia le procedure interne camerali, sia quelle che hanno risvolti anche all’esterno (Internal process automation) e/o soluzioni ad alto grado di innovazione che possano contribuire al miglioramento della gestione del patrimonio informativo, aumentando l’accuratezza, l’attualità, la coerenza e la completezza dei dati gestiti dal Sistema Camerale (Intelligent Data Analysis & Management).

Al centro del progetto, che vede la prima fase di sperimentazione in cinque Camere di Commercio (Firenze, Messina, Milano, Padova, Torino), c’è la definizione di due tematiche strategiche per il sistema camerale (c.d. “Challenge”). La prima riguarda tecnologie di NLP (Natural Language Processing): Artificial Intelligence, Machine Learning, Conversational Design, Chatbots & Virtual Assistants, Virtual testing, RPA (Robotic Process Automation). Per la seconda tipologia di soluzioni si ricercano tecnologie di Big Data Analysis: Data Governance, Data Cleansing, Data Quality Assurance, Predictive Analysis, Sentiment Analysis.

All’esito dell’Innovation Day a fine marzo, un programma di “Co-design” consentirà ai vincitori di lavorare insieme alle Camere di Commercio, a Unioncamere e InfoCamere per individuare servizi e prodotti coerenti con le aspettative di tutti gli stakeholder. Il lavoro cooperativo porterà alla finalizzazione concreta del design di prodotti e servizi delle start up/PMI che si sono distinte durante l’Innovation day. Il punto di partenza sarà costituito da alcuni servizi e prodotti già esistenti, che verranno ridisegnati, attraverso la fase di Co-design, per raggiungere gli obiettivi definiti degli stakeholder.

Le modalità di partecipazione alla call e tutti i dettagli relativi all’iniziativa sono visionabili e scaricabili nella piattaforma online: https://challenge.infocamere.it/