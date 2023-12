Incentivi auto: le novità 2024 ed i vantaggi sulle scelte green

Le auto che oggi circolano su strada in Italia ma anche in Europa e in tutto il mondo sono decisamente maggiori rispetto a quelle di un tempo. Gli spostamenti sulle quattro ruote sono aumentati a dismisura, rendendosi colpevoli, in parte, dell’inquinamento di cui oggi il pianeta soffre. Ci sono però molte alternative oggi, più green e meno impattanti, sulle quali si sta cercando di spingere.

Proprio per sostenere questo passaggio che prevede, a livello europeo, la messa al bando dei motori termici entro il 2035, sono stati previsti diversi incentivi auto. Quali saranno quelli 2024? È questa la domanda più ricorrente tra i possessori di auto che vorrebbero acquistarne una nuova, magari elettrica o ibrida, cosa che influisce anche sui costi della polizza, negli ultimi tempi sempre più costosa. Come risparmiare allora? Si possono sfruttare i suddetti incentivi così come muoversi per risparmiare anche sui costi di mantenimento, ad esempio ricercando l’assicurazione auto online più economica grazie a un confronto veloce ed immediato che restituisce un prospetto completo ed esaustivo. Ma vediamo insieme le novità che porterà il nuovo anno per chi vuole comprare un’auto ecologica.

Incentivi auto: cosa sappiamo per il 2024

Perché sono importanti gli incentivi auto? Perché consentono agli automobilisti di risparmiare e avere dei contributi, soprattutto relativi alle scelte delle auto elettriche e ibride plug-in. Al momento però, su quello che succederà per il 2024 non c’è nulla di certo. Si parla di una rimodulazione degli incentivi sulle auto green ma con buona certezza lo schema delle sovvenzioni si rifarà a quello già usato nel 2023.

Sicuramente sarà ancora valido l’ecobonus introdotto nel 2022 per supportare proprio una transizione più ecologica anche nel settore della mobilità, con facilitazioni anche dal punto di vista delle assicurazioni, che ha durata triennale. Tutto il 2024, dunque, è ancora coperto in quanto nelle intenzioni del governo c’è la volontà di rispettare la naturale scadenza e per vedere delle novità sarà necessario attendere il 2025. In generale, l’obiettivo è proprio quello di supportare un rinnovamento nel parco auto, mettendo da parte, in modo adeguato, le vetture di vecchia generazione per favorire un ricambio verso quelle di ultima generazione.

In breve, cosa è possibile fare? Avere degli incentivi sull’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in rottamando quelle vecchie. Una parte degli incentivi è anche a disposizione delle società di car sharing e autonoleggio per consentire loro di rinnovare il parco macchine in ottica sempre più green.

E le assicurazioni?

Scegliendo un’auto green e dunque elettrica si risparmia anche sul fronte delle assicurazioni. In media si parla di uno sconto del 24% sul premio, ma non è tutto. I valori cambiano in base al modello dell’auto e il risparmio, in questo caso, può essere anche più alto.

Sul singolo prezzo riferito all’auto, influisce, come è noto, anche il profilo del possessore dell’auto, in base all’età, alla classe di merito e allo storico di guida, tenendo conto di eventuali sinistri, sospensione della patente e la percorrenza dei chilometri in un anno. In questi casi, se i valori sono favorevoli, la cifra si abbassa ulteriormente proponendo quindi un altro risparmio sulla gestione dell’auto. La scelta green, dunque, fa bene all’ambiente ma anche alle tasche dei cittadini, aprendo maggiori possibilità di risparmio.