Spazi urbani: anche in Italia si punta sulla rigenerazione

I nuovi modi di abitare, basati su una concezione che pone l’individuo al centro dello sviluppo urbano, hanno innescato un importante cambiamento nel modo di concepire l’idea di città. Un nuovo paradigma che, anche in Italia, ha inevitabilmente aperto le porte al processo di rigenerazione, una pianificazione dell’idea di città basata sul quel cambiamento che è in primis culturale e solo secondariamente strutturale.

La rigenerazione punta infatti ad affrontare tutte le sfide con cui il concetto urbano attuale dovrà scontrarsi per protendere al modello di città del futuro, ovvero un ecosistema innovativo, socialmente inclusivo e sostenibile, ma soprattutto strettamente orientato alla salute e al benessere di tutti i cittadini.

Gli effetti della rigenerazione urbana sulla valorizzazione del concetto di città

La rigenerazione è un processo inverso rispetto a quello che, solo fino a qualche tempo fa, ha guidato lo sviluppo urbano del territorio italiano. Alla base di questo cambiamento la volontà di prendere le distanze da procedure basate sulla cementificazione in favore delle cosiddette nature based solutions, un approccio costruttivo che, al contrario, è fortemente orientato alla tutela del paesaggio.

Questo fermento ha stimolato una serie di misure e investimenti volti a creare aree urbane in linea con i bisogni della collettività comprensive di strutture residenziali green, luoghi di aggregazione esclusivi, logistica smart e sostenibile e servizi pensati per stimolare benessere e serenità.

Attualmente, anche se si tratta di un cambiamento che sta man mano interessando tutto il territorio nazionale, gli interventi di rigenerazione urbana si concentrano in prevalenza nelle regioni del Nord e, in particolare, in Lombardia, dove è alta la tendenza a recuperare aree in disuso per creare ecosistemi abitativi di ultima generazione.

Un cambiamento che ha visto in prima linea proprio il capoluogo lombardo dove, con uptown milano, si è assistito alla nascita di uno degli interventi di rigenerazione urbanistico-territoriale più all’avanguardia dell’intero Paese.

La rigenerazione al servizio della collettività: il caso UpTown

UpTown è un progetto innovativo, collocato nel quadrante nord ovest di Milano, che, assieme al polo MIND e al complesso commerciale Merlata Bloom, costituisce l’intervento di rigenerazione urbana più importante a livello nazionale.

Primo urban smart district milanese, sorge in una zona strategica di recente interessata da un rilevante processo di riqualificazione, che ha visto l’intera area acquisire una nuova centralità, grazie a una fase di crescita e di trasformazione orientata a garantire all’intero distretto un’offerta di servizi molto più dinamica.

Il quartiere sorge infatti in sinergia con l’innovativo istituto di ricerca Human Technopole, il nuovo ospedale Galeazzi, il Campus UNIMI e un nuovo centro scolastico a basso impatto energetico: un progetto in cui ogni spazio è disegnato su misura degli studenti e costruito per assicurare un perfetto equilibrio tra abitabilità indoor e vita all’aria aperta.

A guidare lo sviluppo dell’intero quartiere, un’area verde, ampiamente fruibile, che si sviluppa per oltre 30 ettari, comprensiva di zone per lo sport, oltre 10 km di piste ciclopedonali e aree attrezzate per il divertimento dei più piccoli.

In questo contesto, si inserisce una proposta residenziale di altissimo livello edificata sulla base dei più innovativi principi dell’edilizia eco sostenibile. Un nuovo modo di abitare, strutturato per proiettare la dimensione domestica verso gli spazi esterni, in linea con quel passaggio che trasforma il concetto di Smart City nel più rivoluzionario modello di Wellbeing City.

A dare al tutto una visione più innovativa, un assetto volto a risolvere le principali problematiche dei luoghi abitativi tramite amenities condominiali esclusive. Tra queste, conciergerie evoluta, spazio bimbi, aree cani, zone relax, wellness floor, piscina indoor e locali riservati allo smart working.

UpTown è uno degli esempi attualmente più interessanti di come la rigenerazione dei quartieri possa essere per gli individui e l’intera città un’importante direttrice di crescita. Riqualificare aree abbandonate permette infatti di offrire agli spazi una nuova rilevanza sociale, favorendo la crescita e lo sviluppo dell’intera comunità, grazie alla creazione di un ambiente capace di prendersi cura dell’individuo.