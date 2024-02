Strategie di marketing: come i regali aziendali possono potenziare la Brand Identity

La brand identity è un elemento cruciale per le imprese di oggi. Rappresenta l’immagine e la personalità del marchio, incorporando valori, personalità e caratteristiche distintive, che aiutano a differenziarlo dalla concorrenza e a creare una connessione emotiva con i clienti. In un panorama competitivo, la costruzione e il potenziamento di essa diventano armi strategiche per attrarre e fidelizzare il pubblico. In questo articolo esploreremo l’importanza della brand identity per le imprese, discuteremo strategie di marketing efficaci per migliorarla e vedremo come i gadget con logo possono essere utilizzati per creare un marchio di successo. Forniremo anche alcuni esempi di imprese che hanno ottenuto successo grazie alla loro identità di brand.

Cos’è la brand identity e perché è importante per le imprese

La brand identity è l’immagine che un’azienda vuole comunicare al pubblico, attraverso una serie di elementi visivi, verbali e culturali che lavorano insieme per creare un’immagine coerente e riconoscibile. Possiamo raggrupparli in 3 categorie:

Elementi visivi: logo, colori design e/o packaging. Hanno un impatto diretto sulla percezione immediata del consumatore, e aiutano a rafforzare la memoria visiva relativa al brand.

Elementi testuali: nome, slogan e tono di voce. Sono responsabili di altri messaggi inviati all’utente e vengono espressi tramite la descrizione dei prodotti e persino i post sui social media. Il linguaggio, ovviamente, cambia in base al target di riferimento, ma ha sempre il compito di donare una personalità ben definita al marchio.

Elementi emozionali e valoriali: si riflettono nei valori, nella missione e nella visione dell’azienda, e influenzano il modo in cui il marchio si connette con i clienti su un piano prettamente emotivo. Non sono visibili ma “percepibili” e si costruiscono nel tempo, ad esempio tramite le recensioni positive o le iniziative sociali e culturali.

Una brand identity forte ed efficace può aiutare a differenziarsi dai concorrenti, a creare una maggiore fedeltà dei clienti e a costruire una reputazione positiva. Inoltre, può essere utilizzata come strumento di marketing per aumentare la consapevolezza del marchio e promuovere i prodotti o servizi dell’azienda. Chiaramente deve essere applicata in modo coerente su tutti i canali di comunicazione dell’azienda, dal sito web alla pubblicità, dalle brochure alle social media, creando una presenza online solida e riconoscibile.

Molto spesso la brand identity viene confusa con la brand image che in realtà è la percezione effettiva che il pubblico ha del marchio. In pratica la prima viene creata dall’azienda, sono le sue intenzioni, come vuole essere vista; al contrario, la seconda, non viene controllata direttamente dall’azienda, è il risultato delle interazioni e delle esperienze degli utenti con il brand stesso, e quindi come i consumatori percepiscono il brand. Il successo si ottiene quando un’azienda riesce ad allineare o ad avvicinare la brand identity con la brand image.

Come creare una brand identity forte con il prisma di Kapferer

Negli anni ’80, iniziano a emergere approcci di marketing che enfatizzano l’importanza dell’esperienza del consumatore e che porteranno, negli anni 90, a definire il concetto di marketing esperienziale. Le imprese iniziano a comprendere che la connessione emotiva con i clienti può influenzare positivamente la percezione del marchio.

In questo contesto, l’accademico francese Jean Noel Kapferer, sviluppa la teoria che l’identità di un marchio possa essere equiparata all’identità di una persona.

Dunque scompone la brand identity in sei dimensioni interconnesse, traducendolo visivamente in un prisma esagonale.

Personality: l’insieme delle caratteristiche umane associate al Brand, che possono essere definite attraverso i 12 archetipi di Carl Gustav Jung. Culture: si riferisce al modo in cui il marchio si posiziona nella cultura e nella società dove nasce e quindi si riflette nei valori e negli ideali aziendali che si dà. Relationship: si concentra sulla relazione tra il marchio e il suo pubblico e si traduce nella scelta del tipo di connessione che si vuole avere col proprio pubblico. Self-image: la capacità del marchio di rispecchiare gli ideali e le aspirazioni del suo pubblico. Reflection: definisce chi l’impresa vuole che sia il suo cliente. In pratica si riflettono sul mercato le considerazioni fatte nella dimensione precedente. Physique: si occupa di trasformare tutte le caratteristiche astratte che si sono definite finora in qualcosa di visibile e tangibile. Parliamo ovviamente della creazione del logo, della scelta della palette di colori, del design del prodotto, la divisa del personale, l’arredamento degli uffici.

Usando il prisma di Kapferer, le aziende possono analizzare e definire con precisione ogni aspetto della propria brand identity, così da costruire un’immagine di marca coerente, omogenea e unica, non imitabile dai competitor.

Strategie di marketing efficaci per potenziare la brand identity

Potenziare la brand identity richiede l’implementazione di strategie di marketing mirate e coerenti.

Coerenza Visiva e Verbale: la coerenza è fondamentale per una brand identity forte. Il logo, i colori e lo stile di comunicazione devono essere riconoscibili e rappresentativi del marchio, ma soprattutto devono essere uniformi su tutti i canali, online e offline, per creare un’immagine coerente e riconoscibile. Valori e Narrazione: comunicare chiaramente i valori aziendali e sviluppare una narrazione coinvolgente contribuiscono a creare un legame emotivo con il pubblico. La brand identity non riguarda solo il “cosa” vendi, ma anche il “perché” lo fai. Una delle tecniche più utilizzate è quella del content marketing, ovvero la creazione di contenuti di qualità che possano interessare e coinvolgere il pubblico di riferimento. Negli ultimi anni, sempre più imprese utilizzano l’arte dello storytelling: raccontare storie in modo coinvolgente e persuasivo. Si trasmettono messaggi, idee e valori in modo più efficace, sfruttando il potere delle narrazioni per connettersi emotivamente con gli ascoltatori o i lettori. In questo contesto è importante anche adottare pratiche di CSR e dimostrare l’impegno sociale e ambientale del tuo marchio. Personalizzazione delle offerte in base alle esigenze e ai desideri del tuo pubblico. Mostra attenzione ai dettagli e adatta la tua offerta per creare un legame più stretto con i clienti. È una buona idea implementare programmi di fedeltà che ricompensano i clienti abituali e contribuiscono a creare una connessione più profonda e incoraggiano la fedeltà a lungo termine. Coinvolgimento del pubblico: coinvolgere il pubblico è essenziale. Utilizzare i social media, creare contenuti coinvolgenti, mantenendo una presenza costante e coerente, per interagire attivamente con la community possono consolidare la brand identity attraverso l’esperienza diretta dei consumatori. Altrettanto importante è la partecipazione a eventi e fiere di settore perché è un’ottima opportunità per far conoscere l’azienda e consolidare la sua reputazione. In questi eventi è essenziale trovare un punto di contatto col proprio pubblico e lasciare anche un ricordo tangibile. Come conferma Martina Di Mario, responsabile marketing di GiftCampaign, noto e-commerce europeo di articoli promozionali, “Ciò può essere raggiunto regalando dei gadget con il logo dell’azienda accompagnato dal suo slogan. Naturalmente devono essere scelti pensando all’utilità che possono avere nella vita del proprio target, perché devono essere utilizzati spesso, in modo tale che il logo del brand sia costantemente sotto gli occhi di chi li utilizza e di chi li accompagna. Utilizzando i gadget con logo in modo strategico, le imprese possono aumentare la visibilità del loro marchio e creare un legame duraturo con i clienti”. Monitoraggio e adattamento continuo. Oltre ad implementare tutte le cose viste finora è di vitale importanza analizzare attentamente i risultati di tutto ciò che mettete in atto e soprattutto monitorare le reazioni del proprio pubblico, ciò che percepisce. In questo modo sarà possibile, in caso ce ne sia bisogno, adattare le strategie di marketing in base ai cambiamenti nel mercato o nei comportamenti dei consumatori. La flessibilità è essenziale per mantenere una brand identity rilevante.

Esempi di imprese che hanno ottenuto successo grazie alla loro brand identity

Moltissime imprese hanno ottenuto un grande successo grazie alla loro brand identity. Un esempio notevole è Nike, che ha costruito la sua immagine di marca attorno al concetto di “Just Do It”. Questo slogan è diventato un’icona della cultura popolare ed è stato associato a molte campagne pubblicitarie e iniziative di marketing di successo. Si concentrano sull’energia e sullo spirito di squadra. Gli articoli che vendono, come magliette e scarpe, consolidano questa identità e creano un senso di appartenenza tra gli appassionati.

Un altro esempio è Coca-Cola, che ha creato una forte connessione emotiva con il pubblico attraverso la sua immagine di marca. La sua campagna “Share a Coke” ha permesso ai consumatori di personalizzare le loro bottiglie con i loro nomi o quelli dei loro amici, creando un’esperienza personalizzata e coinvolgente.

Apple è stata in grado di costruire una brand identity forte e riconoscibile attraverso il suo design elegante e minimalista e il suo marketing innovativo. È un esempio eccellente di coerenza visiva. La loro mela è universalmente riconosciuta, e i loro gadget, come cover per dispositivi e accessori, diventano veicoli ambulanti della sua identità.

Starbucks, la famosa catena di caffè americana, ha una brand identity legata all’esperienza accogliente e alla sostenibilità. Le loro bevande, così, così come gli accessori complementari che vendono, come tazze e thermos, riflettono questi valori, diventando parte integrante della vita quotidiana dei clienti.

Alla luce di tutto ciò è evidente che creare le fondamenta della tua identità aziendale ti consentirà di sviluppare strategie personalizzate, abbracciare un approccio attento e premuroso, progettare offerte mirate e pianificare investimenti adeguati. La sfida per le imprese è continuare a innovare e adattarsi ai cambiamenti del mercato per mantenere un’identità rilevante e in linea con le aspettative dei consumatori.