Investire sul proprio futuro: strategie finanziarie per la crescita personale e professionale

Vi sarà sicuramente capitato di ricercare sul web alcuni consigli su come gestire le finanze personali e di essere approdati su contenuti che suggeriscono solo quali sono i migliori investimenti da fare, senza contare che non sempre si hanno dei risparmi per provare queste efficaci strategie finanziarie. In questo articolo vogliamo parlarvi invece del miglior investimento in assoluto: puntare su sé stessi per migliorare la propria condizione finanziaria e raggiungere gli obiettivi sperati.

Investire nella crescita personale

Se si pensa agli uomini più ricchi del mondo e in particolare ai self-made men, bisogna ammettere che il loro successo economico dipende esclusivamente dall’aver creduto in sé stessi e aver scommesso solo sulle proprie capacità. Sicuramente non è semplice contare solo sulle proprie capacità per raggiungere una stabilità finanziaria, ma è l’unico investimento sicuro su cui puntare per ottenere tutto quello che si desidera. Un atteggiamento positivo è il punto di partenza, ma serve anche pazienza e costanza, perché i risultati non si ottengono subito, anzi possono servire alcuni anni. Se si decide di investire in sé stessi è fondamentale ampliare il bagaglio di conoscenze e competenze, perché non ci si improvvisa imprenditori ma servono le giuste competenze. La formazione continua non permette soltanto di acquisire nuove skills, ma ha il vantaggio di stimolare la concentrazione, ampliare gli orizzonti personali e al contempo darti la possibilità di creare nuovi rapporti sociali, soprattutto se si scelgono corsi in presenza. Per garantire che l’investimento su sé stessi sia davvero fruttuoso non bisogna soltanto concentrarsi sulla crescita professionale, ma anche su quella personale, ad esempio è necessario circondarsi di persone positive e che abbiano fiducia nelle vostre possibilità e non trascurare le proprie passioni, che hanno il merito di migliorare il vostro benessere mentale.

Quali strumenti ci possono aiutare nella gestione finanziaria?

Per crescere personalmente e professionalmente e avere così la capacità di investire nel futuro, bisogna sfruttare la tecnologia e utilizzare alcuni strumenti digitali che consentono di organizzare e gestire le finanze, soprattutto se si sono richiesti dei prestiti per avviare il proprio business. Le app per la gestione delle finanze possono essere a pagamento o gratuite e fruibili tramite dispositivi digitali dotati di sistema operativo Android o iOS, ma anche in versione desktop. Ecco una serie di strumenti digitali per la gestione finanziaria che possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi economici:

– Monefy: l’app è disponibile nella versione gratuita o premium ed è stata realizzata per gestire in modo personalizzato il proprio budget, soprattutto se si hanno dei prestiti e non si vuole rischiare di saltare una rata. Con questa semplice e intuitiva app si possono inserire tutte le spese, in base al proprio criterio personale e visualizzare nella home sia le entrate che le uscite. Un vantaggio di Monefy è che può essere sincronizzata con Google Drive e Dropbox, così come con le principali carte di credito o debito.

Oval: gratuita per tutti i sistemi operativi è l’applicazione ideale se si desiderano accantonare dei risparmi e utilizzarli per alcuni investimenti. L’app analizza i movimenti della vostra area personale e vi suggerisce quali sono i migliori investimenti, inoltre si può sempre decidere di trasferire i risparmi sui propri conti bancari. Oltre a fornirvi informazioni finanziarie, considerando il vostro profilo di rischio, con Oval si può associare una carta del circuito Visa, da utilizzare esclusivamente per gestire i risparmi.

BudJet by Moneyfarm: sempre nell’ottica di gestire in modo oculato le vostre finanze, in alternativa a Monefy, si può scaricare l’app BudJet di Moneyfarm, che offre diverse funzionalità. Con questa app si può fissare il proprio budget mensile o settimanale, così da non sforarlo con le proprie spese e stabilire in anticipo dove destinare i propri guadagni. BudJet è utilissima per chi ha dei prestiti o un mutuo e non vuole rischiare di non rientrare nel bilancio mensile, inoltre vi è una funzione che sincronizza i dati finanziari dei conti corrente e delle carte.

Visual Budget: tra le app per la gestione finanziaria più evolute in assoluto vi è Visual Budget, che vi permette di gestire sia i conti aziendali che personali da una sola app. Come le altre applicazioni per la gestione dei risparmi e delle spese, si può impostare un budget mensile, monitorare tutte le transazioni in entrata e in uscita e raggrupparle in base ad alcune categorie. Grazie allo strumento di analisi, l’app fornisce consigli finanziari per far crescere i vostri risparmi e al contempo delle notifiche push vi segnalano quando si è raggiunta la soglia mensile.

Wallet: nella lista delle app per la gestione delle finanze rientra anche Google Wallet o Apple Wallet, uno strumento flessibile e intuitivo che consente non soltanto di monitorare le spese ma anche di usare lo smartphone per i pagamenti. Sull’app di Wallet si possono caricare le carte di credito o di debito, ma anche le carte fedeltà o gli abbonamenti per i mezzi pubblici. Con Wallet si ha un vero e proprio portafoglio digitale in versione smart, inoltre se si sceglie la versione in abbonamento si può accedere a diverse funzionalità avanzate, ottime per chi vuole personalizzare e categorizzare le spese o i risparmi.

Gli strumenti sopraelencati, come si può ben capire, sono perfetti per chi ricerca una pianificazione finanziaria personalizzata e non vuole usare software complessi. Sono altresì utili per la gestione dei prestiti, perché inserendo tale spesa si possono monitorare le rate, il piano di rientro e calcolare automaticamente l’ammontare degli interessi.

Crescere professionalmente: come pianificare a lungo termine

In questo articolo abbiamo solo raccolto alcuni consigli per accrescere la consapevolezza che il miglior investimento finanziario è credere in sé stessi, ma in ogni caso per raggiungere i propri obiettivi serve una completa e dettagliata pianificazione a lungo termine. Per investire nel futuro è opportuno avere le idee chiare, stabilire con precisione quali sono i propri traguardi di crescita e adoperarsi per raggiungerli. Durante il vostro percorso di crescita personale dovrete sempre tenere a mente quale è l’obiettivo finale, ma non bisogna essere troppo schematici e se le condizioni iniziali cambiano, la flessibilità e l’intuito possono esservi d’aiuto.