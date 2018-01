Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Tre

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Collaboratore: Credo che nel programma elettorale dovremmo sottolineare quanto di buono è stato raggiunto in questi anni sul piano dei diritti civili, assicurando che questa spinta verso il futuro e la modernità rimarrà anche nei prossimi anni, dovessimo avere la fiducia degli italiani, la stella polare dell’esecutivo.

Renzi: Mi pare buono. E poi… e poi metterei che finalmente riusciremo a raggiungere, a convincere quella ragazza che ci sfugge da tanto, che anzi ci pare ormai persa e lontana.

Collaboratore: Quella ragazza?

Renzi: Una calabrese, amica di amici, con una voce profonda, un po’ roca… Un’apparizione, in un certo senso, un sogno. E come in un sogno la vedi passare da una stanza all’altra della tua vita, e tu entri in quell’ambiente solo quando lei si sta chiudendo la porta alle spalle, e la rincorri, eppure non ti avvicini mai. Ma è giusto questo? È giusto non avere mai l’opportunità di sedere con lei su un gradino, prenderle la mano, dirle ciò che devi? Anzi, non dirle nulla, presentarle solo la tua anima, i tuoi sentimenti, la tua urgenza che ti ha fatto aprire centomila porte chiuse da lei…

Collaboratore: Allora scrivo che il centrosinistra garantirà anche quella calabrese? O inseriamo un più generico diritto alle passanti?

Elettori: Bello, ci possiamo stare. Anche detto bene, se possiamo permetterci.

Renzi: Sì ma ci ho ripensato. Lei… anche se non è mai stata mia, pure mi ha definito. No… Sarebbe una forzatura e una follia. Penso invece che un moderno centrosinistra debba parlare di fagiani.

Collaboratore: Fagiani?

Elettori: Con le cipolline?

Renzi: Sì.

Elettori: Possiamo starci.

Copertina: El GiVa

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —