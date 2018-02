Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Nove

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare

Salvini: BRH HSGE DHSKE HEJE DHKF

Berlusconi: Togli le mani dalla bocca quando parli.

Salvini: Il gender è una minaccia.

Berlusconi [sogghigna]: E perché non il number? Tra l’altro i number sono di più. Benché anche i gender, in effetti, siano in crescita…

Salvini: Vogliono far vestire da femmine i nostri bambini!

Berlusconi: Anch’io mi mettevo la gonna, da bambino, per giocare, e sono del 1936.

Salvini: La lobby gay…

Berlusconi: Magari riescono a farti vestire da cristiano. Guarda che felpe che c’hai.

Salvini: …

Berlusconi: E che pancia. Dimagrisci, santa pace, non lo capisci che il modo in cui tratti il tuo corpo è lo specchio di come tratti la tua anima?

Salvini [piange]: Le bambine mi prendevano in giro…

Berlusconi: Sinceramente non mi stupisce.

Salvini: Lasciavano apposta in giro i foglietti con la classifica dei più belli della classe, e io ero sempre ultimo…

Berlusconi: Lo fanno, comunque.

Salvini: E le donne…

Berlusconi: Le donne sono una versione cresciuta delle bambine. Non te la devi prendere.

Salvini [singhiozza]: Su tutti i giornali! I rotocalchi! Mia mamma compra Stop! C’era scritto su Stop che le donne mi prendono per il culo!

Berlusconi [lo accarezza]: Dopo le elezioni lo compriamo e lo chiudiamo. Anzi lo facciamo comprare a Cairo.

Salvini [si pulisce il muco con il dorso]: Non possiamo proibire le donne? Almeno quelle cattive?

Berlusconi: Dado, bisogna pure che qualcuno ci voti. No, adesso sta’ tranquillo e lascia parlare me.

Giornalista: Dunque, perché questa conferenza stampa?

Berlusconi: Signori miei, una grande nazione occidentale si basa sul rispetto delle sue donne… Siamo qui allora per presentare il nostro piano per la sicurezza e la valorizzazione di quello che io chiamo il sesso forte!

Salvini: È giusto, la Lega appoggia in tutto e per tutto…

Berlusconi: E Stop gratis per tutte!

Salvini: [scoppia a piangere]

Copertina: El GiVa

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —