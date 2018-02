Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Otto

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

[Un gazebo elettorale in un’assolata piazza meridionale. Sullo sfondo stridono i gabbiani; in primo piano garriscono al vento le bandiere di Potere al Popolo]

Militanto: E anche quest’anno ci sono le elezioni.

Militanta [sorpresa]: Beh, sì.

Militanto: Non si sa mai per chi votare.

Militanta: In che senso?

Militanto: Eh, in che senso. Lo sai… Ci diciamo di sinistra, e fin qui va bene, ma poi? Chi incarna davvero la sinistra? Chi dovremmo votare, e perché?

Militanta: Ma noi…

Militanto: Sono contento che tu riesca a trovare un “noi”. Anzi un po’ ti invidio.

Militanta: No, dico: noi di Potere al Popolo…

Militanto: Cosa?

Militanta [controlla le bandiere]: Potere al Popolo.

Militanto: Bella idea.

Militanta: Siamo… Un partito politico… Beh, forse un movimento… Comunque siamo in campagna elettorale, anche adesso!

Militanto: Sembra interessante. E che cosa proponiamo?

Militanta [esitante]: Di dare il potere [tituba]… al popolo.

Militanto: Ah. E D’Alema, in tutto questo?

Militanta: No, D’Alema non c’è.

MIlitanto: Bene, perché non lo sopporto. Da quella storia dei gattin* spediti su Marte per compiacere il Messico…

Militanta: Sì.

Militanto: O quando ha rotto il vetro di quel compagno con una pallonata…

Militanta: Chiaro. D’Alema ha rovinato la sinistra italiana.

Militanto: Allora dicevi “Potere al Popolo”?

Militanta: Sì.

Militanto: Che poi vorrei sapere cosa se ne fa, il popolo, del potere. Boh, quelli per me ci comprano le cioccolat*. Andiamo a pranzo?

Copertina: El GiVa

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —