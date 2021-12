Il calendario delle misure e dei divieti del Decreto Natale

Alcune misure e restrizioni sono già entrate in vigore a partire dal 25 dicembre, ma altre diventeranno effettive nel giro di pochi giorni o settimane. L’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nel giorno dell’antivigilia di Natale è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, consentendo di stilare un vero e proprio calendario per le regole inserite nel dl festività redatto dal governo. Alcune termineranno solamente con la cessazione dello stato di emergenza (al momento prorogato fino al 31 marzo), altre vedranno la loro conclusione (ma potrebbero essere rinnovate o ritoccate in base all’andamento della curva epidemiologica, tra contagi e ricoveri in terapia intensiva, nel corso del prossimi mese) alla fine di gennaio.

Calendario regole dl festività, le misure in vigore nei prossimi giorni

Abbiamo già parlato nei giorni scorsi delle due principali novità che sono già entrate in vigore, come previsto dal dl pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dallo scorso 25 dicembre: parliamo della mascherina (anche chirurgica) all’aperto (fino al 31 gennaio del prossimo anno, in zona bianca) e dell’obbligo di mascherina FFP2 sui mezzi pubblici e non solo – almeno fino al 31 marzo 2022 – e dell’estensione dell’utilizzo del Green Pass rafforzato (o Super Green Pass) per accedere nei ristoranti e bar al chiuso (anche al bancone), nei cinema, nei teatri, negli stadi e per partecipare a eventi sportivi o cerimonie pubbliche (basterà, invece, la certificazione verde base – quelle per cui è sufficiente l’esito negativo di un tampone – per utilizzare i mezzi pubblici). Inoltre è già attiva la chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio del 2022 e il divieto di feste nei locali pubblici, fino alla stessa data.

Ma il calendario regole dl festività proseguirà nei prossimi giorni, con l’entrata in vigore di nuove norme e restrizioni. Come riporta il Corriere della Sera, dal prossimo 30 dicembre ci sarà l’obbligo di Green Pass rafforzato per accedere alle strutture residenziali e socio-sanitarie. E non solo:

Chi ha effettuato la seconda dose è obbligato a esibire l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.

E si proseguirà con l’anno nuovo. Dal 10 gennaio, infatti, il Green Pass rafforzato servirà per molte altre attività:

al chiuso, per piscine, palestre e sport di squadra;

musei e mostre;

al chiuso, per i centri benessere;

centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

parchi tematici e di divertimento;

al chiuso, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

corsi di formazione in presenza.

Poi si fa un balzo al mese di febbraio, quando dal 1° entrerà in vigore la nuova regola sulla durata del Super Green Pass che passerà dai 9 mesi attuali ai 6 previsti dal dl Festività. Un lasso di tempo che dovrebbe consentire a milioni di italiani di prenotare e sottoporsi alla dose di richiamo (o booster). Infine, almeno per il momento, si giungerà al 31 marzo, data di scadenza dello stato di emergenza in Italia.