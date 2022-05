Calenda dice che Salvini “sembra Miss Universo” (ma non perché è bello) | VIDEO

Essere Miss Universo senza apparenti meriti estetici. Carlo Calenda utilizza il paragone con il concorso di bellezza più famoso del mondo per parlare delle continue parole di Matteo Salvini sulla richiesta di pace tra Russia e Ucraina. Il leader di Azione, ovviamente, non ce l’ha con il pensiero espresso dal leader della Lega, ma trova alquanto banale e buffo ridursi a rilasciare queste dichiarazioni spot senza rendersi conto che il conflitto non può terminare fino a che i militari inviati dal Cremlino proseguiranno in quella loro offensiva inizia oltre tre mesi fa. Poi, però, c’è anche una stoccata sul passato del segretario del Carroccio e alcune sue vecchie dichiarazioni da “innamorato” di Vladimir Putin.

Calenda e le parole di pace di Salvini che sembra “Miss Universo”

I conduttori di Tagadà, su La7, avevano appena letto una dichiarazione di Matteo Salvini battuta dalle agenzie di stampa poco prima delle 16. Il leader della Lega aveva ribadito il solito concetto già espresso nei giorni scorsi:

“Bene i contatti diretti fra Draghi e Putin, giusto tenere aperti i canali diplomatici e chiedere alla Russia gesti di pace, a partire dalla riapertura alle esportazioni di grano. Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda”.

E Calenda entra a gamba tesa su questa dichiarazione, facendo quel paragone:

“È come Miss Universo che quando vince, le chiedono ‘lei cosa vuole?’ e normalmente risponde ‘la pace nel mondo’. Questa non è una dichiarazione politica, è una cosa tipo ‘voglio bene alla mamma’. Chi auspica che la guerra vada avanti e ci siano un sacco di morti?”.

Il leader di Azione ha poi proseguito:

“Il punto è che dire questa cosa è un po’ peloso perché non tiene conto che, ad andare al tavolo della pace, Putin non ci pensa proprio ma questa seconda parte manca sempre perché Salvini è colui che diceva accogliendo Mattarella presidente della Repubblica al Parlamento europeo che avrebbe dato indietro due Mattarella in cambio di mezzo Putin… In un Paese normale non prenderebbe più manco il voto di sua zia”.

(foto e video: da “Tagadà“, La7)