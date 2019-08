È arrivata oggi presso la sede centrale del Partito Democratico di Roma, in via di Sant’Andrea delle Fratte, una busta gialla indirizzata a Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, proveniente dal Regno Unito. All’interno vi era della polvere bianca, che dopo le indagini è stata identificata come eroina.

Le buste gialle con eroina mandate a Zingaretti e Conte

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Digos e artificieri. Il mittente non è identificabile. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso. Ma nel frattempo un pacco sospetto è stato recapitato anche a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende da fonti della questura di Roma. Anche qui si trattava di una busta gialla senza mittente che conteneva eroina. Sul posto la Digos. Le analisi sulla sostanza presente nella busta sono state eseguite dai vigili del fuoco.

Leggi anche: La trattativa M5S-PD per il governo