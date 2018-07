BTP, i rendimenti e le aste

I rendimenti dei BTP continuano a salire. Nell’asta di ieri – con cui il Tesoro ha collocato complessivamente 7,5 miliardi fra BTp a 5 e 10 anni e CcTeu – il BTp decennale è stato venduto al 2,87%, 10 punti base in più rispetto alla precedente analoga emissione. Il rendimento netto, secondo Assiom Forex, si attesta al 2,509%. Il Sole 24 Ore oggi spiega che il rapporto bid-to-cover (domanda/offerta) si è attestato a 1,42 (da 1,26 del collocamento di fine giugno). A fronte dei 4 miliardi di BTp a 10 anni venduti sono state registrate richieste per 5,7 miliardi. I rendimenti a fine giornata hanno chiuso in rialzo di 5 punti base rispetto alla vigilia terminando gli scambi al 2,79%, il livello più alto da un mese e 30 punti base più su rispetto a metà luglio. La fetta restante dell’asta ha riguardato il BTp a 5 anni (collocati 2 miliardi su 2,93 richiesti all’1,8% rispetto all’1,81% precedente) e il CcTeu a 7 anni (venduti 1,5 miliardi su 2,4 richiesti all’1,75% rispetto all’1,66% dell’asta precedente).

