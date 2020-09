Briatore perde la pazienza se gli chiedono se ha contagiato Berlusconi

Flavio Briatore qualche giorno fa è stato dimesso dal San Raffaele e sta trascorrendo a Milano il periodo di isolamento obbligatorio in seguito al test per il Coronavirus risultato positivo. L’imprenditore, chiuso a casa di Daniela Santanché è stato raggiunto telefonicamente da Nicola Pinna de La Stampa che gli ha chiesto di Silvio Berlusconi positivo anche lui, come i suoi figli Barbara e Luigi. Ma l’intervista si è interrotta bruscamente.

Ha saputo che anche il suo amico Silvio Berlusconi è risultato positivo al test sul Covid?

«Sì, ho saputo poco fa. Sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche

questa situazione. Spero che guarisca presto». Vi siete già sentiti?

«Ancora no, ci sarà tempo nei prossimi giorni per fare quattro chiacchiere».

Ma quando gli viene chiesto se sia possibile che il contagio di Berlusconi c’entri con il loro incontro la musica cambia e Briatore si arrabbia:

Scusi, ma Berlusconi è un’altra delle persone che lei ha incontrato in quei giorni tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Ora il collegamento sul contagio sembra chiarissimo: teme di essere stato lei a contagiarlo?

«Ma che c’entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro… E adesso mi avete rotto». Questa era la domanda da non fare, perché Briatore perde la pazienza e la telefonata s’interrompe. Ma gli auguri a Berlusconi li aveva già fatti

E forse Briatore non ha tutti i torti visto che Berlusconi già il 19 agosto aveva il Coronavirus in casa. In quella data infatti, secondo quanto racconta il Corriere, i tamponi dei figli di Silvio erano già positivi.

