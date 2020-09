Come ha preso il Coronavirus Berlusconi? COVID-19 lo ha individuato quando ha incontrato Briatore a Villa Certosa in Sardegna? O Silvio è stato contagiato in un altro modo? I figli Barbara e Luigi sono anche loro positivi. E i tempi del loro tampone fanno pensare che…

Silvio Berlusconi è positivo al test del tampone per il Coronavirus: è asintomatico secondo Alberto Zangrillo, il suo medico personale, e ieri ha lanciato un messaggio dall’isolamento nella sua villa ad Arcore. “Io sarò al vostro fianco, in questa campagna elettorale – ha detto Berlusconi durante un collegamento telefonico con il movimento femminile del partito- in tutti i modi possibili, con interviste sui giornali, sulle televisioni, sui social compatibilmente con le limitazioni che la mia positività al Coronavirus mi impone”. Ma come si è contagiato l’ex Cavaliere? L’incontro con Briatore forse non c’entra niente. Ecco perché.

Berlusconi e il Coronavirus: come si è contagiato Silvio?

Il Fatto ricostruisce la cronologia del soggiorno di Berlusconi in Sardegna, dall’incontro con Briatore, che è avvenuto il 12 agosto, fino al primo tampone dopo il suo ricovero, il 25 dello stesso mese. L’ex premier risultò negativo dopo quasi due settimane dall’abbracccio con l’amico Flavio, il che diminuisce le probabilità che l’imprenditore del Billionaire possa essere stato il tramite per il quale il virus è arrivato a Silvio:

Silvio Berlusconi è positivo al SarsCov2. Forse contratto in Sardegna, in Costa Smeralda, dove ha trascorso le vacanze in agosto. Positivi anche i figli Barbara e Luigi. L’ex premier, che a fine mese compirà 84 anni, ha svolto i controlli del caso “proprio in considerazione del suo recente soggiorno” sull’isola, come ha confermato Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, nonché medico di fiducia di B. Lo stesso Zangrillo ha rassicurato sulle condizioni di salute: “È asintomatico e sta lavorando presso la sua residenza di Arcore, dove resterà in isolamento”. Il 12 agosto, l’ex premier aveva incontrato in Costa Smeralda Flavio Briatore, proprietario del Billionaire Club, a sua volta risultato positivo pochi giorni dopo. Non ci sono evidenze, tuttavia, che il leader forzista abbia contratto il virus in quell’occasione. Proprio per quell ’incontro, Berlusconi si era sottoposto a due test, entrambi negativi, il 25 agosto. L’ex Cavaliere era rientrato in Italia a giugno da Nizza dove aveva trascorso il lockdownnella villa della figlia Marina.

E Tommaso Ciriaco su Repubblica spiega che Luigi e Barbara sono risultati positivi già da dopo Ferragosto. Non solo, anche la terza figlia Eleonora ha avuto un contatto con un positivo a Porto Rotondo e si sarebbe sottoposta al test. Quindi, i figli di Silvio erano positivi quando il tampone che ha fatto in seguito al ricovero di Briatore era risultato negativo? Se i tempi sono questi il virus in casa Berlusconi potrebbe essere entrato da mille porte:

Silvio Berlusconi sapeva di essere tra i candidati a prendere il virus. Consapevole che la maledizione d’agosto della “vita Smeralda” si stava stringendo attorno alla sua residenza estiva. Gli era tutto fin troppo chiaro perché dopo Ferragosto almeno due dei suoi figli erano risultati positivi al coronavirus. Barbara Berlusconi, innanzitutto, forse la prima della catena, anche se in questi casi è difficile ricostruire a posteriori la scia esatta del contagio. E poi Luigi, il più piccolo della stirpe, se si escludono i nipotini del Cavaliere, anche loro in villa per trascorrere alcune settimane di ferie, anche loro in isolamento, come pure Paolo Berlusconi. In Forza Italia c’è chi giura che anche Eleonora, almeno per qualche giorno, ha temuto di essere stata colpita dal Covid e si sarebbe sottoposta al tampone, dopo aver frequentato a Porto Rotondo almeno un positivo

Ed è stata Barbara la prima a risultare positiva, quando ancora di Briatore non si sapeva nulla. Berlusconi il 25 agosto non ha fatto il test per controllare se il contatto con il manager gli fosse stato fatale, ma perché il Coronavirus ce l’aveva già in casa; pare che anche Marta Fascina abbia sintomi riconducibili a Covid e sia in attesa del test:

Secondo quanto è possibile ricostruire in queste ore, infatti, la prima a sospettare il contagio è stata Barbara. La trentaseienne figlia del Cavaliere ha effettuato alcuni test a ridosso di Ferragosto: la prima positività, poi il tampone di conferma. Berlusconi, a quel punto, aveva già lasciato l’isola, riferiscono fonti a lui vicine. Intorno al 20 agosto, per scansare la malattia, si sarebbe autoisolato rispetto al resto della famiglia. Nel frattempo, il Covid colpiva anche altri Berlusconi, tra cui di certo il trentunenne Luigi.

E Tommaso Labate sul Corriere mette la data precisa in cui si sapeva già che il Coronavirus era arrivato in famiglia: il 19 agosto

La data da cerchiare con la penna rossa è quella del 19 agosto. Quando si rende conto di essere circondato da familiari positivi al Covid-19 — lui che per dribblare il contagio era di fatto stato costretto dalla figlia Marina a trasferirsi in Francia per qualche mese — l’ex presidente del Consiglio abbandona la Sardegna e si rifugia ad Arcore. Le misure di sicurezza imposte dalla primogenita per andarlo a trovare sull’isola — dove i rari appuntamenti concessi erano comunque subordinati al presentarsi con il certificato che attestasse la negatività dell’ospite al tampone — non reggono all’impatto con l’ondata di Covid-19 che si abbatte come una maledizione su Villa Certosa. Berlusconi torna in Brianza, si isola, teme l’arrivo di quei sintomi noti ormai a tutti

