La foto che inchioda Boris Johnson: un brindisi a un party abusivo durante il lockdown

Nessuna mascherina sul volto, un bicchiere di vino bianco in mano, distanziamento fisico inesistente: la fotografia pubblicata oggi da Itv del party del 20 novembre 2020 al Numero 10 di Downing Street è la prova che Boris Johnson ha consapevolmente infranto le regole anti-contagio istituite dal suo stesso governo durante la seconda ondata della pandemia. Immagini che sottraggono ogni alibi al premier britannico, impossibilitato adesso a nascondersi dietro frasi di circostanza usate in passato come “non sapevo di infrangere le regole” o “è stato un ricevimento a mia insaputa”.

L’evento al quale il leader conservatore ha partecipato era l’addio del vecchio capo delle comunicazioni di Downing Street, Lee Cain. All’epoca dei fatti, le regole prevedevano che in ambienti chiusi si potessero incontrare soltanto due persone di due nuclei familiari diversi. Come fa notare Itv, su una sedia accanto a Johnson c’è la sua valigetta rossa, mentre sul tavolo ci sono bottiglie di alcolici e i classici snack da festa, che lasciano intuire come non si sia affatto trattato di un’improvvisata.

EXCL: @ITVNews has obtained pictures of Boris Johnson drinking at a No10 party during lockdown in November 2020.

The photos cast fresh doubt on the PM’s repeated claims he was unaware of rule-breaking in No10 during the pandemic.

See all images here:https://t.co/sUJiWpxqmm pic.twitter.com/iXopuPIQu7

— Paul Brand (@PaulBrandITV) May 23, 2022