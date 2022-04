Sono oltre 50 i deferimenti per multa disposti dalla polizia londinese nel quadro delle indagini sui party celebrati a Downing Street e Whiteall durante il lockdown. Scotland Yard ha assicurato di essere impegnata a “compiere il massimo sforzo per portare avanti l’inchiesta con rapidità” e non ha escluso la possibilità di imporre nuove multe. Non si conosce l’identità delle persone raggiunte dal provvedimento, ma un portavoce di Downing Street ha confermato che il primo ministro Boris Johnson e il sottosegretario Simon Case saranno tra i ‘multati’. Johnson dovrebbe aver partecipato a 6 degli almeno 12 eventi sotto indagine. L’ammenda dovrebbe aggirarsi tra 50 e 100 sterline: non una somma ingente, ma una vera e propria macchia per la reputazione pubblica dell’inquilino di Downing Street, che proprio questa mattina aveva ricevuto lodi dalla stampa – spesso critica nei suoi confronti – per l’esito positivo del suo viaggio segreto a Kyiv.

Boris Johnson multato per il Partygate: partecipò alle feste di Downing Street durante il lockdown

Secondo quanto riporta Bbc è il primo capo di governo in carica ad essere sanzionato per aver violato la legge. Il leader laburista Keir Starmer ha attaccato: “La posizione del primo ministro è insostenibile, si dimetta subito. E deve andar via anche il Cancelliere dello Scacchiere”, riferendosi al braccio destro del premier, il 40enne di origine indiana Rishi Sunak. Starmer già in passato aveva chiesto a Johnson di farsi da parte, accusandolo di aver mentito in parlamento sullo scandalo, ma l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia aveva raffreddato il dibattito sull’argomento. Interrogato sull’argomento, Johnson aveva fatto sapere che le “linee guida” erano state “seguite in ogni momento” durante le feste. Per gli incontri abusivi tra dicembre 2020 e l’estate del 2021 verrà multata anche la moglie di Johnson, Carrie Symonds. In almeno una circostanza sarebbe stata proprio lei ad organizzare gli eventi: una “festa a sorpresa” per il compleanno del marito, il 19 giugno, con torta, musica e decine di invitati annessi.