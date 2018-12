Il bonus-malus per l’acquisto di nuove auto arriva il primo marzo

A partire dal primo marzo e fino al 31 dicembre 2021 arriva l’Ecotassa dalle auto di lusso fino a quelle medie, anche per finanziare l’ecobonus su quelle elettriche e ibride il cui prezzo ufficiale di listino non supera i 50mila euro (Iva esclusa, valore aumentato di 5mila euro all’ultimo momento). Il Bonus Malus è basato sulle emissioni di CO2, e quindi favorisce il diesel: questo comporta che ci sono suv di taglia medio-grande come le Alfa Romeo Stelvio e le Audi Q5 che non superano la soglia di 160 grammi/chilometri mentre alcuni modelli più popolari sono soggetti all’ecotassa nella loro versione a benzina. Ad esempio le Fiat Tipo e 500L nelle loro versioni top. Ci sono poi modelli di pregio che si tengono sotto la soglia del malus anche se a benzina, come accade per le Mini, le Bmw Serie 3 e le Mercedes Classe E. In ogni caso, visto che il bonus malus è destinato a durare fino a fine 2021, ci potrebbero essere cambiamenti. Sia con la riomologazione di alcune auto che si collocano poco sopra la soglia di malus sia con l’introduzione di nuovi modelli, soprattutto ibridi.

Spiega oggi Il Sole 24 Ore: