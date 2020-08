Bonus consumi: lo sconto del 20% se si paga con carta di credito al ristorante

Non ci sarebbe un limite di reddito per sfruttare il bonus. Ma ci dovrebbe essere un tetto massimo per la somma recuperabile, ancora da definire. L’obiettivo è che il bonus possa essere restituito direttamente sul conto prima della fine dell’anno

Un bonus per gli acquisti con carte di credito e bancomat per dare una spinta ai consumi: non solo bar e ristoranti, ma anche arredo, abbigliamento e calzature. È questa una delle misure in via di definizione che potrebbe entrare nel dl agosto atteso in consiglio dei ministri tra giovedì e venerdì. Un meccanismo che incentiverà quindi i pagamenti elettronici, rispolverando il piano cashless del governo, e allo stesso tempo prevedendo sconti sui prodotti per sostenere le filiere più colpite dall’emergenza Coronavirus. Spiega oggi il Corriere della Sera:

L’idea è semplice quanto ambiziosa. Restituire il 20% del conto pagato in ristoranti e trattorie, con carte di credito o bancomat, nel periodo tra settembre e novembre. La proposta porta la firma di due viceministri del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni allo Sviluppo economico e Laura Castelli all’Economia. Potrebbe incrociarsi con quella fatta dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini (Pd) per sostenere le città d’arte e i centri storici. Qui, senza i turisti stranieri, i ristoranti hanno sofferto ancora di più. E per questo il bonus potrebbe essere rafforzato, per arrivare al 25% del conto. Non ci sarebbe un limite di reddito per sfruttare il bonus. Ma ci dovrebbe essere un tetto massimo per la somma recuperabile, ancora da definire. L’obiettivo è che il bonus possa essere restituito direttamente sul conto prima della fine dell’anno. Cosa tecnicamente non semplice e per la quale si valuta anche l’ipotesi di una app dedicata. Tutto si può fare, ma la coperta è corta. Sui 25 miliardi totali del decreto in arrivo, al bonus consumi dovrebbero essere destinati in tutto non più di 3 miliardi. Rafforzare quello sui ristoranti significherebbe alleggerire quello su altri settori che bussano alle porte degli aiuti di Stato, dall’arredamento all’abbigliamento.

Nel nuovo pacchetto di misure per bar e ristoranti, come spiegato nei giorni scorsi dal viceministro all’Economia, Laura Castelli, dovrebbe rientrare anche la proroga dell’esenzione della Tosap per tenere i tavolini all’aperto a un fondo di garanzia per gli affitti delle attività ancora in crisi. E sempre sul fronte ristorazione c’e’ anche la proposta della ministra della Politiche agricole, Teresa Bellanova, di un Fondo ad hoc dal valore di 1 miliardo per un bonus di circa 5.000 euro a fondo perduto diretto ai 180mila esercizi pubblici di ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari nazionali.