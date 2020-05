Il bonus biciclette da 500 euro

Il Corriere della Sera oggi racconta i bonus del decreto Maggio, che doveva chiamarsi Aprile prima dei ritardi nell’approvazione. Al ritardo, fa sapere il quotidiano, concorre l ’autorizzazione da parte dell’Antitrust Ue alle modifiche al temporary framework sugli aiuti di Stato. In attesa di una risposta da Bruxelles, che potrebbe arrivare già domani, sono in via di definizione le principali novità del decreto.

Tra queste il super bonus dedicato agli interventi di efficienza energetica nell’edilizia. Il meccanismo rispetto al passato prevede un credito di imposta del 110% sui lavori di riconversione energetica degli immobili, a beneficiare del bonus sono tra l’altro gli interventi per il rifacimento delle facciate, se eseguiti congiuntamente alle opere di miglioramento energetico. La chiave di volta della norma risiede tuttavia nella possibilità di cedere la detrazione, girandola a un istituto bancario, prima vietata, e addirittura autorizzando anche più di due cessioni del credito. In sostanza un privato che vanta un credito al 110% potrà cederlo a sconto all’impresa che effettua i lavori, che a sua volta deciderà se cederlo a un valore lievemente inferiore.

Poi c’è il bonus biciclette:

Un ulteriore tassello del decreto è anticipato dalla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli (Pd), specificando che il bonus per bici e monopattini potrà arrivare fino a 500 euro. «È in dirittura d’arrivo il riconoscimento di un buono di mobilità, per città metropolitane e aree urbane con più di 50mila abitanti, fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini», ha spiegato De Micheli. Il bonus non sarà legato a parametri di reddito.

A caratterizzare il nuovo decreto del governo saranno inoltre il reddito di emergenza (fino a 800 euro al mese), il bonus per i lavoratori autonomi che salirà fino a 1000 euro, i congedi parentali e bonus baby sitter con utilizzo allargato anche ai servizi per l’infanzia e centri estivi.

