Il bonus baby sitter per reddito

Il bonus baby sitter sarà per reddito. Il prossimo consiglio dei ministri esaminerà il pacchetto proposto dalla ministra delle famiglie Elena Bonetti per aiutare genitori e figli a sopravvivere al blocco dell’attività didattica. Prima però c’è da approvare in Parlamento lo scostamento da 7,5 miliardi rispetto agli obbiettivi di finanza pubblica varato dal governo proprio per sostenere famiglie e imprese. Il voto è fissato per mercoledì. Le nuove misure dovrebbero entrare in vigore giovedì. Spiega Repubblica:

Due gli interventi più rilevanti: sostegno economico per le spese educative (come le baby sitter) e congedi parentali speciali per assistere i minori di 12 anni costretti a restare a casa. «La mia proposta», spiega la ministra Bonetti, «è che la norma sui congedi parentali venga costruita in modo da favorire la corresponsabilità tra padri e madri. Alla base c’è un principio politico che ritengo di dover affermare, come responsabile delle Pari opportunità e della Famiglia, e cioè che la cura dei figli non deve ricadere solo sulle madri. Concretamente, propongo che debba essere premiante, in termini di numero di giorni di congedo, il fatto che questo venga preso da entrambi i coniugi».

Significa che se saranno tutti e due i genitori ad assentarsi dal lavoro, ovviamente non in contemporanea ma a fasi alterne, il periodo di astensione potrà essere più lungo. E siccome però spetta al ministero dell’Economia trovare le coperture, l’ipotesi allo studio è offrire, per chi usufruisce del congedo speciale, permessi retribuiti suddivisi in tre fasce: al 100% per uno dei due genitori se il reddito Isee è sotto i 25mila euro; al 70% per Isee fino a 40mila euro; al 50% per chi supera questa soglia. Il permesso non sarebbe ovviamente riconosciuto se si può ricorrere allo smart working.