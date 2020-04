Bonus 600 euro, mezzo milione ne ha diritto ma i soldi ci sono solo per il 60%

Il bonus 600 euro per le partite IVA si rivolge a una platea di 500mila persone ma i soldi per ora stanziati serviranno a soddisfare solo il 60% delle richieste. Il Sole 24 Ore oggi riepiloga i numeri degli aventi diritto: sono quasi 552mila gli iscritti alla previdenza privata che, almeno sulla carta e in base ai redditi 2018 dichiarati l’anno scorso, potrebbero legittimamente aspirare all’indennità di 600 euro pensata per chi ha dichiarato redditi fino a 50mila euro e ha subito limitazioni e cali di fatturato per effetto del coronavirus.

Di fatto il 57% del totale degli iscritti al sistema della previdenza libero professionale, stando ai numeri forniti dalle Casse al Sole 24 Ore (che, però,includono anche i pensionati attivi, i quali non hanno diritto al bonus).

Numeri che – va detto subito – non comprendono la vasta platea di architetti e ingegneri perché Inarcassa ha comunicato di non avere la disponibilità dei dati sui redditi dei propri iscritti. Esclusi anche i farmacisti, ma in questo caso perché la loro contribuzione non è legata al reddito. E comunque, come fanno notare a Enpaf, i farmacisti sono tra le professioni in prima linea e, pertanto, la contrazione dell’attività, tranne che in determinati casi, è meno evidente. Tant’è che le domande arrivate fino a venerdì erano poco più di mille su un totale di circa 100mila iscritti. Inoltre, bisogna anche tener conto che quelli forniti dalle Casse sono i redditi professionali, mentre per l’accesso all’indennità vanno considerati pure eventuali redditi di locazione.

Al momento, salvo rifinanziamenti, i 200 milioni stanziati consentono di coprire solo 333.333 richieste , il 60% degli aventi diritto potenziali. In astratto quindi , poco meno di uno su due tra i professionisti cui spettano i 600 euro rischia di restare a bocca asciutta, in attesa di un potenziamento della misura. Un rischio concreto se si pensa che già il 3 aprile si era superata la quota di oltre 376mila domande.