L’incredibile scenetta di Bonucci scambiato per un invasore di campo dalla steward | VIDEO

Dopo la vittoria ai rigori dell’Italia con la Spagna Leonardo Bonucci corre ad esultare sotto la tribuna di Wembley, dove si trovavano i tifosi italiani, ma viene preso per un braccio da una addetta alla sicurezza che non lo ha riconosciuto. “Hey tu cosa ci fai in campo?”, sembrava dire.

Italia Spagna: Bonucci scambiato per un invasore di campo dalla steward | VIDEO

Ecco il video dell’episodio che se non fosse vero sembrerebbe una gag scritta a tavolino per quanto pare surreale:

Vi prego ahahah hanno scambiato Bonucci per un tifoso AHAH #ItaliaSpagna #Euro2020 pic.twitter.com/OHaZBFUqq4 — anna (@wasabisgirl) July 6, 2021



Il siparietto è ancora più incredibile se accostato con quanto accaduto quasi negli stessi momenti quando Verratti ha usato un’espressione “colorita” quando un tifoso ha davvero invaso il campo per abbracciarlo:

Verratti che scambia uno a caso per Insigne pic.twitter.com/FHZspFxLpc — Wazza © (@Prisco23934474) July 6, 2021

Insomma una sana e gioiosa confusione che è comprensibile dopo una vittoria così sofferta. Poi Bonucci ha comunque avuto modo di commentare la vittoria dell’Italia con la sua reale identità: “E’ stata la partita più difficile che abbia mai giocato, complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Questa squadra ha dimostrato ancora una volta i valori, il cuore che contraddistingue gli italiani e la sorte ci ha premiato alla lotteria dei rigori. Una gioia sofferta quindi ancora più bella!”, ha spiegato ai microfoni di Rai Sport spiegando così la qualificazione dell’Italia alla finalissima degli Europei dopo il successo ai rigori contro le ‘furie rosse’.