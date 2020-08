Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha inaugurato martedì una centrale elettrica nello stato di Sergipe senza alcuna misura di protezione sanitaria insieme a un piccolo gruppo di suoi fans. Tra questi c’era un uomo in giacca e cravatta affetto da acondroplasia che il presidente ha scambiato per un bambino: lo ha sollevato da terra e se lo è messo sulle spalle nel tripudio dei suoi sostenitori.

Si aggrava intanto la crisi economica e politica in Brasile, secondo paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Usa con oltre 3,5 milioni di casi e 112 mila morti per il Coronavirus. In particolare, cresce la pressione sul governo di Jair Bolsonaro perché aumenti la spesa pubblica per alleviare gli effetti sull’economia della pandemia: si chiede un’estensione fino a dicembre del sussidio per le persone piu’ povere e l’aumento della spesa per i lavori pubblici. La Camera dei deputati ha oggi ribaltato la decisione del Senato che aveva annullato il veto presidenziale su una legge che autorizzava aumenti salariali per i funzionari pubblici nel 2021: con 316 voti a favore, 165 contrari e 2 astensioni, gli eletti hanno mantenuto il veto di Bolsonaro bloccando qualsiasi aumento di stipendio per i funzionari l’anno prossimo. Prima della decisione, il real brasiliano ha perso terreno rispetto al dollaro, per recuperare a fine giornata. La Borsa di San Paolo è dapprima scesa a un minimo di 99.131 punti, con un ribasso dell’1,70%, ma ha poi chiuso in rialzo dello 0,61%, quando già si capiva che i deputati avrebbero sostenuto la richiesta del governo. L’indice di popolarità del presidente, che nelle scorse settimane e’ stato contagiato dal virus, è salito al 37% in agosto, il livello più alto da quando è al potere.

Leggi anche: Steve Bannon arrestato per frode