Dopo i 1640 casi e 20 decessi i dati con gli aggiornamenti della Protezione Civile sui contagi di Coronavirus in Italia oggi e il bollettino del ministero della Salute per il 24 settembre: 1786 casi e 24 decessi. Sono stati effettuati 108.019 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 2 in più rispetto a ieri per un totale di 226. I ricoverati sono 2731, 73 in più rispetto a ieri.

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 24 settembre

I nuovi casi suddivisi regione per regione: in Lombardia 229 casi e 10 decessi; nel Lazio 230 casi e nessun decesso: 148 positivi solo a Roma; in Veneto nuovi 248 casi nelle ultime 24 ore e 2 vittime. Cala il numero dei pazienti in terapie intensiva, 17 (-5). Nelle Marche 17 casi positivi rilevati: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 1 rientro dall’estero (Romania), 4 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambiente lavorativo e 1 caso in fase di verifica. In Basilicata 5 nuovi contagi. Sono 14 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 17 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti resta invece fermo a 477. Cinquanta pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 716 (+15 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 606 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+6 rispetto a ieri), 1011 in provincia di Chieti (+4), 1827 in provincia di Pescara (+7), 788 in provincia di Teramo (+1), 33 fuori regione (invariato) e 1 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto delle verifiche di residenza, i positivi di oggi sono residenti in provincia dell’Aquila (6), Chieti (4), Pescara (6) e Teramo (1). In Friuli 28 nuovi casi. Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 21 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). In Puglia i contagiati sono 73 su 4.123 tamponi. Dei 73 positivi, 37 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 3 decessi: due in provincia di Bari e uno in provincia di Taranto.

