La mappa delle mascherine distribuite nelle scuole

Un sito con le dashboard in cui sono raccolti i dati e le statistiche relativi alla distribuzione di mascherine chirurgiche e gel igienizzante alle scuole italiane dal Commissario Straordinario per l’emergenza COVID19. I dati sono aggiornati ogni due giorni. Per le mascherine chirurgiche è riportato il numero complessivo, la distribuzione geografica, per tipo di istituto e per ciascuna scuola, quante ad adulti e quante a bambini e ragazzi. Per quanto riguarda il gel, sono riportati i litri distribuiti complessivamente, la distribuzione geografica e per singolo istituto.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina spiega su Facebook: “Ad oggi abbiamo distribuito più di 135 milioni di mascherine nelle scuole di tutta Italia. Anche nella tua scuola o in quella di tuo figlio. Su questo nuovo sito potete verificare periodicamente l’esatta quantità di mascherine e gel disinfettante distribuiti dal Commissario Arcuri in ciascuna scuola italiana. L’Italia è l’unico Paese a fornire mascherine e gel gratuitamente al personale scolastico, agli studenti e alle studentesse. Attenetevi solo a questa fonte ufficiale per sapere quante mascherine e gel ha ricevuto la scuola di vostro interesse”.

