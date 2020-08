I positivi sono 239 e otto i morti, tutti registrati in Lombardia. Oggi non ci sono regioni a zero contagi, visto che c’è un positivo registrato sia in Calabria che in Valle d’Aosta e in Basilicata.

I dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di coronavirus oggi in Italia: i positivi sono 239 e otto i morti, tutti registrati in Lombardia. Oggi non ci sono regioni a zero contagi, visto che c’è un positivo registrato sia in Calabria che in Valle d’Aosta e in Basilicata. I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circa meno di ieri. Sono 43 i ricoverati in terapia intensiva (uno in più di ieri), tre in più i ricoverati con sintomi mentre ci sono 231 nuovi guariti. I positivi totali sono 12456.

Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 2 agosto in Italia

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, in Lombardia ci sono 38 nuovi positivi e otto decessi. In Piemonte sono 15 i nuovi casi di postivi al Coronavirus registrati oggi. Sei sono asintomatici. Tre dei casi sono importati. Il totale dall’inizio dell’epidemia è di 31.698. Le guarigioni sono state ventidue. Non sono stati segnalati decessi. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (5) è invariato. Nel Lazio oggi 17 casi. Di questi, 4 sono di importazione: due dal Messico, uno dall’India e uno dalla Romania. Non si registra nessun decesso. In Emilia Romagna i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono quarantanove, di cui 29 asintomatici scoperti grazie allo screening regionale, e nessun decesso. In Friuli Venezia Giulia oggi si registrano 10 nuovi contagi: tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

Nelle Marche oggi sono 8 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore: 5 in provincia di Pesaro-Urbino e tutti riferibili al focolaio scoppiato a Montecopiolo, dopo una cena tra ex studenti; un contagio in provincia di Macerata e 2 in quella di Fermo, invece, si riferiscono ai percorsi diagnostici legati ai rientri dall’estero e agli accessi alle prestazioni sanitarie. Nell’arco delle 24 ore sono stati effettuati complessivamente 826 tamponi, di cui 563 nel percorso nuove diagnosi e 263 nel percorso guariti. Il totale dei casi positivi finora accertati sale cosi’ a 6.885, il 6,84% rispetto ai 100.580 tamponi processati. In Puglia un lieve miglioramento rispetto ai 20 contagi di ieri: oggi su 1473 tamponi per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 243.309 test; 3.967 sono i pazienti guariti, 120 i casi attualmente positivi di cui 20 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.639. In merito ai casi rilevati nel Foggiano, il direttore generale della Asl di Foggia, Vito Piazzolla, precisa che “Prosegue l’attività di sorveglianza attiva e di screening che ha portato all’individuazione dei sei nuovi casi odierni. La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo”.