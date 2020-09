I dati della Protezione Civile e il bollettino di oggi del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia dopo i 1370 casi e 10 decessi con 92.403 tamponi effettuat di ieri: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 9 settembre

La ripartizione per regioni dei nuovi casi registrati nell ultime 24 ore: in Basilicata si registrano 14 i nuovi casi su un totale di 667 tamponi eseguiti. I casi riguardano sei stranieri (tre ospiti di strutture di accoglienza per migranti e tre lavoratori stagionali del centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio), due pugliesi in isolamento nei loro Comuni (non conteggiati nel totale dei casi attuali) e cittadini residenti a Potenza, Ferrandina, Lauria, Barile, San Severino Lucano, Matera (quest’ultimo domiciliato a Policoro). In tutto sono 5 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza mentre all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera tre pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive e un pugliese in quello di terapia intensiva. Non ci sono nuovi decessi. Nelle Marche i nuovi positivi sono 19 su 1.503 tamponi effettuati: i nuovi casi si trovano cinque in provincia di Pesaro Urbino, cinque ad Ascoli Piceno, quattro a Fermo, due a Macerata, due ad Ancona e uno fuori regione Il Veneto registra oggi 91 nuovi contagi e tre vittime rispetto a ier. Scende di poco il dato dei ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 142 (-6), mentre cresce a 18 (+1) quello dei pazienti in terapia intensiva. In Toscana 88 positivi in più rispetto a ieri. L’età media degli 88 casi odierni è di 39 anni circa. 11 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna), 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. I tamponi eseguiti sono 7.137 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 80 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 86,5 anni, a Massa Carrara e a Livorno. In Friuli 38 positivi in più di ieri. Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi.

