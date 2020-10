Dopo i 2499 casi e 23 decessi di ieri l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 3 ottobre

La suddivisione dei contagi regione per regione: in Toscana sono 197 i casi in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 123 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 98 anni. In Puglia è di 111 il numero dei nuovi casi positivi. Si registra un decesso in provincia di Bari, come ieri. Dei 111 casi positivi, 65 sono in provincia di Bari, 8 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto. In Alto Adige 26 positivi. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 28, nessuno di essi si trova in terapia intensiva. Restano fermi a 292 i decessi complessivi. Sono 42 i nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 2.604 totali. Secondo i dati aggiornati della Regione continua la crescita dei ricoverati, passati da 43 a 46 quelli ordinari e da quattro a cinque in intensiva. Stabili a 85 i deceduti, i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 18, 1.880 totali, e quindi gli attualmente positivi salgono da 615 a 639. I tamponi processati nell’ultimo giorno sono stati 2.139, 211.319 dall’inizio della pandemia. Nelle Marche nuovo balzo di contagi da coronavirus nelle ultime 24ore : dopo i 42 di ieri oggi sono 59, un valore che, a parte un picco di 61 il 26 agosto, si registrava con continuità tra metà e fine aprile. Nelle ultime 24 ore, fa sapere il Gores, sono stati testati 2.059 tamponi: 1.321 nel percorso nuove diagnosi e 738 nel percorso guariti. In provincia di Ascoli Piceno quasi metà dei casi (28); altri dieci in provincia di Fermo, otto in provincia di Ancona, cinque in quella di Pesaro Urbino, due nel Maceratese e sei fuori regione. I contagi comprendono sei soggetti sintomatici, 11 contatti in ambito domestico, sette contatti stretti di casi positivi, tre rientri dall’estero (Albania e Marocco), 20 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo. Poi ce ne sono tre registrati in ambiente di vita/divertimento, uno rilevato dallo screening percorso sanitario, uno dallo screening in ambito lavorativo, un rientro dalla Puglia e sei casi in fase di verifica.