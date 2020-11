Dopo il triste nuovo picco di decessi di ieri, 753 con 34.282 casi, l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 19 novembre

La suddivisione dei contagi di oggi regione per regione: in Alto Adige 703 nuovi positivi 1 13 decessi: il 2% della popolazione altoatesina si trova in isolamento domiciliare (10.570 persone). I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore fanno salire a 19.388 il numero totale delle persone positive a seguito di tampone (141.560 i soggetti testati dall’inizio della pandemia). I decessi totali salgono a quota 438. d oggi i ricoverati sono 508, dodici in meno rispetto a ieri, dato che resta irrilevante. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 335 ai quali vanno aggiunti i 39 che necessitano della terapia intensiva e i 134 che si trovano nelle strutture private convenzionate. Nelle Marche sono 667 i positivi rilevati su 2.213 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Il totale dei tamponi testati è 3.795 tamponi e comprende anche 1.582 test nel percorso guariti. Il maggior numero di casi, 213, nella provincia di Ancona, seguita da quella di Pesaro Urbino con 168, Macerata con 152, Fermo con 78, Ascoli Piceno con 51, oltre a 5 casi da fuori regione. In Veneto sono 3.753 i nuovi positivi riscontratinelle ultime 24 ore per un totale di 112.691 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. In isolamento domiciliare ci sono ad oggi 36.887 persone. Sono 2.242 invece i ricoverati, 50 in piùrispetto a ieri, che vanno ad aggiungersi ai 296 posti letto di terapia intensiva occupati (cinque piu’ di ieri). I decessi salgono di 38 rispetto a ieri per un totale dal 21 febbraio ad oggi di 3.057. In Basilicata 290 nuovi casi positivi di Covid nelle ultime 24 ore, a fronte dei 2148 tamponi processati. Di questi, una ventina si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. Tra i nuovi positivi si contano 32 casi a Potenza. Sempre ieri sono guarite 11 persone e 2 sono decedute. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali lucani, arrivati a quota 175, di cui ventotto nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. In Umbria 556 i nuovi casi registrati nell’ultimo giorno a fronte di 5.509 tamponi. Registrati inoltre 438 guariti e sette decessi. Con 446 ricoverati, due più di ieri, 76 dei quali in terapia intensiva (uno in più).