L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione dopo i 7.633 casi e 182 decessi di ieri: 7.453 positivi e 165 decessi. Sono stati effettuati 37.595 tamponi. I pazienti in terapia intensiva salgono di 12 per un totale di 915. I ricoverati sono 8.291 in diminuzione di 32.

Bollettino Lombardia Coronavirus oggi 19 novembre

“L’auspicio è che proseguano i segnali di rallentamento della corsa del virus, che si sia in prossimità di una discesa e che le prossime settimane possano conoscere un decalage delle misure, per consentire alle attività economiche a cui abbiamo chiesto ulteriori sacrifici, come negozi, ristorazione e scuole medie, nelle zone rosse” di riprendersi. Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, partecipando a una tavola rotonda dell’assemblea generale dell’Anci, in diretta streaming dall’Auditorium Conciliazione di Roma. Quindi ha aggiunto: “Che i ragazzi delle scuole medie, che non sono neanche utilizzatori di trasporto pubblico, siano costretti alla didattica a distanza secondo me è un grosso sacrificio, quindi spero che la mia Regione possa cedere a una condizione sanitaria innanzitutto meno allarmante e che poi di conseguenza anche le misure siano più leggere”.