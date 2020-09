Dopo i 204 casi e 3 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Lombardia con i dati della regione: 201 potitivi e 4 decessi. I tamponi effettuati sono 18.804. I pazienti in terapia intensiva sono 34, uno in più di ieri. I ricoverati sono 306, 9 in meno nelle ultime 24 ore. Il bollettino sul Coronavirus Lombardia oggi 30…

Dopo i 204 casi e 3 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Lombardia con i dati della regione: 201 potitivi e 4 decessi. I tamponi effettuati sono 18.804. I pazienti in terapia intensiva sono 34, uno in più di ieri. I ricoverati sono 306, 9 in meno nelle ultime 24 ore.

Il bollettino sul Coronavirus Lombardia oggi 30 settembre

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle province: Milano: 58, di cui 21 a Milano città; Bergamo: 16; Brescia: 27; Como: 4; Cremona: 4; Lecco: 5; Lodi: 6; Mantova: 10; Monza e Brianza: 25; Pavia: 17; Sondrio: 4; Varese: 17.

“Dobbiamo ricordare febbraio e marzo per i morti lasciati sul campo” da Covid-19. “Ma non dobbiamo fare nessun paragone con la situazione attuale perché è molto diversa. La Lombardia, molto sfortunata, è stata la porta d’ingresso del virus, ma io ripeto sempre che non c’è mai stato un caso Lombardia. Se il virus fosse arrivato a Roma avremmo vissuto la stessa cosa. Oggi la situazione non è più quella. Oggi l’Italia rischia tutta alla stessa maniera”. A puntualizzarlo è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Oggi, ha spiegato, “c’è la possibilità di focolai ovunque. Non c’è un problema di una regione specifica. Dove ci sono più casi c’è più possibilità di nuovi focolai”