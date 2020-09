Dopo i 1.648 nuovi casi di ieri e con gli ospedali che iniziano a trovarsi in situazioni critiche gli aggiornamenti sul l’andamento del Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile : articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 30 settembre della Protezione Civile

I casi suddivisi regione per regione: in Basilicata 32 positivi su 883 tamponi. I casi riguardano 7 persone residenti in Puglia dove sono in isolamento; 4 persone residenti a Pescopagano; una persona residente a Matera e una a Sarconi; 6 persone residenti a Marsicovetere; 7 persone residenti a Tramutola; una persona residente a Moliterno e un’altra a Melfi; 2 persone residenti a Marsiconuovo e 2 a Venosa. Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucanedi cui 2 nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie. Non si registrano nuovi decessi. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 23 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 481. 52 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva