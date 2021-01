Dopo i 18.627 nuovi casi di coronavirus e i 361 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: bollettino di oggi 11 gennaio

I casi delle ultime 24 ore suddivisi regione per regione: in Molise 25 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 1 decesso. In Veneto 1.715 nuovi positivi e 38 decessi. Dati che, rispettivamente, portano il conteggio totale degli infetti da inizio epidemia a 287.701 e quello dei morti a 7.427. I bollettini del lunedì, tuttavia, hanno presentato spesso in questi mesi un rallentamento dei numeri, per normali ritardi nel caricamento dei dati nel fine settimana. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 2.994 ricoverati (+2) nei reparti non critici, e 389, lo stesso dato di ieri, nelle terapie intensive. In Basilicata 79 contagi e 3 nuovi decessi nelle ultime 24 ore a fronte di 611 tamponi processati. Nella stessa giornata sono guarite 66 persone. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane salgono a 98, di cui 6 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia in regione sono decedute 271 lucani. Nelle Marche 333 casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. I contagi sono 142 in provincia di Pesaro Urbino, 74 in quella di Ancona, 73 in quella di Fermo, 24 in quella di Macerata, 20 in quella di Ascoli Piceno. In Alto Adige nelle ultime 24 ore 125 nuovi casi e un decesso, analizzando però solo 756 tamponi pcr. A questi si aggiungono 89 test antigenici positivi. Resta alto il numero di persone in quarantena (9.861). Nei normali reparti ospedalieri si trovano 233 pazienti, nelle cliniche private 158 e in terapia intensiva 24.