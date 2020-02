Bollette telefoniche a 28 giorni, come funziona il rimborso

La Stampa pubblica oggi una serie di domande e risposte sulle bollette telefoniche a 28 giorni per le quali dovrebbe arrivare un rimborso.

Come si fa ad avere il rimborso per le bollette telefoniche a 28 giorni?

Innanzitutto va stabilito chi ha diritto al rimborso, che non è generalizzato per tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile: hanno diritto a essere rimborsati gli utenti delle compagnie telefoniche Tim, Vodafone, Fastweb e Wind 3 con contratti di linea fissa (comprendenti eventualmente anche una linea mobile o anche solo linea dati per internet) per i quali c’è stato il passaggio alla fatturazione da mensile a 28 giorni tra il 23 giugno 2017 e inizio aprile 2018.