Grazie a un nuovo portale informatico, realizzato e gestito da Acquirente unico, sulla base delle disposizioni dell’Autorità dell’energia, sarà possibile comparare le tariffe di luce e gas per poter scegliere quella più conveniente. Il sito si chiama www.prezzoenergia.it e potrà confrontare le offerte Piacet.

Bollette luce e gas, il calcolatore per pagare di meno

Già dal primo gennaio scorso infatti tutti i fornitori luce e gas sono stati obbligati a proporre, tra le proprie tariffe, contratti chiamati Placet: a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela. Si tratta di una sorta di accompagnamento al mercato libero, infatti chi volesse già scegliere tra queste offerte, uscendo dalla maggior tutela prima del primo luglio 2019, le trova oggi sul portale. Si tratta volutamente di offerte semplificate e standardizzate secondo i criteri dell’Autorità, in modo da essere confrontabili. Dunque sono esclusi per ora da queste offerte servizi aggiuntivi, bonus, abbinamenti con altre vendite. Da oggi dunque il portale raccoglie e pubblica le sole offerte Placet.

Dal primo dicembre 2018 il portale pubblicherà tutte le offerte presenti sul mercato, quindi anche quelle che offrono servizi aggiuntivi. Il consumatore per usare il sito dovrà inserire alcuni dati presenti nella bolletta come il consumo annuo di luce e gas e il codice di avviamento postale, che serve per vedere se le offerte che si mettono a paragone sono nella zona dell’utente. Dal primo luglio 2019, quando sarà aperto il mercato libero, il portale potrà essere ancora più utile per questo tipo di confronti.

