Bollette luce e gas, tutti gli aumenti del 2019

Bollette e pedaggi aumenteranno nel 2019: luce e gas costeranno 130 euro in più all’anno mentre per le autostrade i concessionari si preparano ad adeguare le tariffe al carovita con buona pace del ministro Toninelli. Ieri l’Authority ha comunicato le variazioni delle tariffe per il periodo che va dal primo gennaio al prossimo 30 marzo. L’elettricità – grazie a una diminuzione dei prezzi delle materie prime nel corso degli ultimi mesi – vede la tariffa inalterata (-0,08%). Continua a crescere, invece, per le famiglie italiane la spesa per il metano: parliamo di un nuovo rincaro del 2,3%.

Quanto costerà tutto questo? Il calcolo va fatto prendendo in considerazione il cosiddetto “anno scorrevole”, ovvero i dodici mesi che comprendono anche il prossimo trimestre (dal primo aprile 2018 al 30 marzo 2019). La famiglia tipo spenderà complessivamente 560 euro perla luce (+4,7%, pari a 25 euro), mentre per il metano la variazione è al rialzo del 10%, con una spesa complessiva di 1.150 euro e un aumento pari a 105 euro.

Infine ci sono le tasse locali. Spiega Repubblica che sono l’80% del totale i comuni che possono alzare l’aliquota della tassa su seconda e terza casa l’imposizione o in alternativa ridurre le agevolazioni. Secondo l’ufficio studi della Cgia di Mestre, lo sblocco degli aumenti delle aliquote potrebbe comportare un aggravio in capo alle famiglie italiane di almeno un miliardo di euro. Imu/Tasi I Comuni che l’hanno già istituita potranno mantenere la maggiorazione dello 0,8 per mille. Secondo alcuni studi, oltre l’80 per cento dei comuni italiani potrebbe aumentare l’imposizione sia sulle seconde/ terze case sia sull’addizionale Irpef. Ma non è escluso che ritocchi al rialzo possano toccare ai proprietari di capannoni industriali.

