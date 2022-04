A partire dalle ore 12 di oggi, 15 aprile, i clienti di diversi istituti di credito tra i quali Intesa Sanpaolo, UniCredit, Poste Italiane e Bnl Bnp Paribas, hanno avuto problemi con i pagamenti telematici tramite il Pos. La conferma alle diverse segnalazioni arrivate in tutta Italia arriva dal sito Downdetector, piattaforma che raccoglie e registra i disservizi segnalati dai cittadini. L’operatività di carte e bancomat è rimasta bloccata, secondo il gestore delle transazioni digitali Nexi, per “circa trenta minuti”. Non era neanche possibile prelevare contante dagli sportelli automatici. Contattata da Giornalettismo, l’azienda ha escluso la possibilità che si sia trattato di un attacco hacker. Ipotesi temuta viste le tensioni internazionali ma prontamente smentita anche da fonti di Polizia postale.

Cosa sappiamo del blocco temporaneo ai pagamenti col Pos e ai bancomat in tutta Italia

Si parla di un “problema tecnico” che non ha riguardato direttamente Nexi, ma un suo partner tecnologico, Ibm. Non è stato un problema che si è verificato in tutta Italia, ma soltanto in alcune zone. Grandi disagi a sono stati segnalati a Roma, ma i disservizi hanno riguardato anche altre città, come Milano, Ferrara, Napoli e Palermo. Dopo circa mezz’ora Nexi e il suo partner tecnologico si sono attivati per la risoluzione del problema tecnico e, al momento, la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità. Ivano Gabrielli, direttore della Polizia postale, ha confermato la risoluzione del problema: “Siamo stati allertati da subito e l’attività è in via di ripristino, mentre proseguono accertamenti e verifiche”. Nexi ha intanto assicurato che, sul problema, sono in corso le opportune rilevazioni e che, una volta chiarita fornirà le opportune indicazioni del caso.

(Immagine di copertina da Italy Photo Press)