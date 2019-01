Vinile di pregio in versione trasparent purple, con inserto, in edizione limitata a 188 copie. Volto di Hitler in copertina, stemma delle SS in alto e quattro svastiche per ogni lato. L’album degli “Schutzstaffel” (nome del reparto paramilitare delle SS ) dal titolo “National Socialist Black Metal” è in vendita a 25 euro. Annuncio pubblicato proprio ieri l’altro, il Giorno della memoria per le vittime dell’Olocausto. Il vinile degli “Aryan Kampf 88” invece è venduto da Alexander a 22 euro spedizione esclusa. A 20 euro si trovano le nuove ristampe in audiocassetta dei “Waffen SS”, “The New Dawn Of White Power”, one man band formata da un ragazzo di Cagliari; vendute da un utente che porta lo pseudonimo “Astral Dimension”, si chiama Luca ed è il fondatore dell’etichetta discografica specializzata nella distribuzione di black metal nazional-socialista Ancient Blaze. Questi sono solo alcuni dei dischi commercializzati su facebook attraverso un gruppo pubblico chiamato “Vendita cd e vinili Black Metal”, che conta un migliaio di iscritti.

Il business della musica black metal neonazista su Facebook

Il cosiddetto “national socialist black metal”, noto anche con l’acronimo “nsbm” è un sottogenere del black metal che si contraddistingue per le tematiche inneggianti al regime nazista, alla razza ariana e allo sterminio degli ebrei. Gran parte dei testi di queste band incitano esplicitamente all’odio, alla violenza, alla guerra e esaltano le gesta di Hitler e delle SS. La band tedesca Absurd è considerata “pioniere” di questo genere di musica estrema, salita agli onori delle cronache negli anni ‘90 quando i tre membri del gruppo, al tempo diciassettenni, assassinarono tramite strangolamento un ragazzo di 15 anni perché ritenuto inferiore. Una volta rilasciati pochi anni dopo, in quanto minorenni al momento dell’omicidio, pubblicarono una demo utilizzando come immagine di copertina la lapide del ragazzo assassinato accompagnata dalla scritta «ucciso dagli Absurd il 29 aprile del 1993».

In Italia il black metal nazional socialista ha cominciato ha diffondersi nel 2001 attraverso band come i Waffen SS, formata da un ragazzo di Cagliari di nome Daniele M. che si presenta con lo pseudonimo “Herr Totenkopf”. Dopo aver rilasciato alcune deliranti interviste in cui lamentava di essere isolato dalla scena musicale a causa delle sue idee, ha abbandonato la musica dissociandosi dall’ideologia nazista. I Gaszimmer, in italiano “camera a gas”, sono una one man band formata nel 1999 da un militante di CasaPound, fondatore della sezione di Avezzano. Nei testi delle canzoni si inneggia allo sterminio dei “subumani” tramite Zyklon B, gas usato dai nazisti nei campi di concentramento.

Per facebook non sembra essere un problema se la propria piattaforma diventa il punto di incontro tra la domanda e l’offerta di materiali come questi. Nel gruppo “Vendita cd e vinili Black Metal” sono presenti decine di annunci per la compravendita di dischi di band antisemite. Questo succede mentre gli algoritmi del social network sono per lo più impegnati a disporre censure nei confronti delle immagini raffiguranti le opere di grandi artisti, come i nudi di Modigliani e del maestro barocco Pieter Paul Rubens perché considerati “sessualmente espliciti”.