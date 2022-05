Biniam Girmay, il 22enne eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert si ritira: non correrà l’undicesima tappa del Giro d’Italia in via precauzionale; eri è stato portato in ospedale dopo che il tappo dello spumante aperto per festeggiare la vittoria lo ha colpito in un occhio

Dopo lo storico trionfo di ieri nella decima tappa del Giro d’Italia, la Pescara-Jesi di 196 km, una brutta notizia per Biniam Girmay: il 22enne eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert non parteciperà oggi all’undicesima tappa, 203 km da Sant’Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia, per l’incidente capitatogli durante la premiazione al termine della spettacolare volata di ieri pomeriggio. Il tappo della bottiglia di spumante lo ha colpito all’occhio, costringendolo ad andare in ospedale a Jesi per alcuni controlli. Si ritira così definitivamente dalla competizione.

Nonostante i medici ritengano che Girmay non abbia subìto danni importanti, il team ha ritenuto in via cautelare di non farlo gareggiare. Mancherà, dunque, al prossimo appuntamento del Giro d’Italia, alla sua prima partecipazione in questa competizione. Girmay è stato primo africano di sempre a vincere una classica del Belgio, e nella prima frazione del Giro era arrivato vicinissimo a vestire la maglia rosa, chiudendo secondo battuto solo da Mathieu Van der Poel. L’avversario ieri si è complimentato con Girmay proprio al termine della volata: resosi conto di non riuscire a raggiungerlo nonostante lo sprint, gli ha fatto un cenno con il pollice un istante prima che tagliasse il traguardo. La corsa riparte oggi con Lopez a vestire la maglia rosa, in attesa della conclusione a Verona il 29 maggio.