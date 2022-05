Biniam Girmay, il primo africano nero a vincere una tappa del Giro d’Italia | VIDEO

Biniam Girmay, vince la decima tappa del Giro d’Italia, la Pescara-Jesi di 196 km. L’eritreo del team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux si impone in volata sull’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e sull’azzurro Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 12″ di vantaggio sul portoghese Joao Almeida (Uae Team Emirates). Domani 11/a frazione, 203 km con partenza da Santarcangelo di Romagna e arrivo a Reggio Emilia.

Non è solo una vittoria, è un manifesto dello sport 💙 Che meraviglia, Biniam Girmay.

Che meraviglia, Mathieu van der Poel.

Biniam Girmay, il primo africano nero a vincere una tappa del Giro d’Italia

Girmay ha trionfato nonostante l’errore a poche curve dal traguardo, quando a una curva è andato dritto contatto con il plotone. Le sue prime dichiarazioni a Rsi sono state: “Stupefacente, una giornata storica che volevo e sono riuscito a conquistare la vittoria. Erano tre giorni che ci pensavo, è stata complicata. L’errore in curva? Credevo la strada andasse dritta, poi ho controllato al meglio la bici e sono riuscito a rientrare senza troppi problemi”. La volata è stata caratterizzata da un gesto di grande sportività di Van der Poel, che ha alzato il pollice in segno di approvazione verso l’avversario dopo essersi reso conto di non essere in grado di raggiungerlo.

Durante le celebrazioni per la vittoria, Girmay ha avuto un incidente: il tappo della bottiglia di spumante lo ha colpito in pieno all’occhio, causandogli forte dolore. È stato portato in ospedale per accertamenti e la sua partecipazione in pista domani è al momento in dubbio.

Piccolo contrattempo per Biniam Girmay dopo il successo nella 10a tappa del Giro: sul podio durante la premiazione, il tappo dello spumante è saltato direttamente nell'occhio dell'eritreo, costretto ad andare in ospedale per accertamenti

(immagine di copertina: Italy Photo Press)