Il bimbo strappato dalle braccia della madre dall'esondazione del fiume Misa

Tra i tre dispersi a causa dell’alluvione che si è abbattuta giovedì sera su molte cittadine della zona orientale delle Marche c’è anche un bambino. Il piccolo si trovava, in compagnia della madre, nei pressi del comune di Barbara (in provincia di Ancona). I due erano in automobile quando l’acqua, il fango e i detriti del fiume Misa – esondato in più parti, come a Senigallia e nella zona di Ostra – ha travolto la vettura. Secondo le ricostruzioni fatte dai ricercatori, la donna era riuscita – a fatica – a uscire dalla sua automobile portando con sé il bimbo. Ma la potenza dell’acqua le ha strappato il figlio dalle braccia e, al momento, quel bimbo risulta essere ancora disperso.

Bimbo disperso a Barbara, strappato dalle braccia della madre

Sono ore di ansia e di ricerca. Nella notte, infatti, i Vigili del Fuoco e il personale di soccorso sono riusciti a individuare e mettere in salvo la madre. Ma del figlio piccolo non vi è ancora alcuna traccia. E la donna stessa, in stato di choc, ha racconto cosa è accaduto in quei tremendi istanti. Lei e il piccolo si trovavano a bordo dell’automobile proprio nei momenti in cui il fiume Misa è esondato nei pressi del comune di Barbara. La vettura è stata trascinata dalla violenza dell’acqua per diversi metri.

A un certo punto, la madre del bimbo disperso è riuscita ad aprire lo sportello per tentare di mettere in salvo lei e il figlio. Il piccolo è stato preso in braccio, ma la violenza di quel fiume uscito dagli argini trascinando con sé fango e detriti ha strappato dalle sue braccia il piccolo. Lei è stata ritrovata e messa in salvo nel corso della notte, ma del figlioletto ancora non vi è alcuna traccia, mentre proseguono le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco.